गजब! फर्जी फर्म खोलकर 2.20 करोड़ की GST चोरी की, तरीका जानकर हैरान रह जाएंगे आप

फिरोजाबाद की थाना उत्तर पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार, चार्टर्ड अकांउटेंट गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Firozabad Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 8:23 PM IST

फिरोजाबाद: पुलिस ने जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. थाना उत्तर पुलिस ने फर्जी फर्म खोलकर करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपये की जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से जीएसटी फ्रॉड में प्रयुक्त 5 मोबाइल फोन व सिम कार्ड बरामद किए गए हैं.

सहायक आयुक्त राज्य कर खंड 2 फिरोजाबाद श्रष्टि जैन द्वारा थाना उत्तर पर जीएसटी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था. एसएसपी ने बताया कि सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से साक्ष्य संकलन के दौरान पाया गया कि आरोपियों ने M/S DIVYAHYBRID PRIVATE LIMITED नाम से फर्जी फर्म बनाकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण कराया.

जीएसटी पंजीकरण में प्रयुक्त रेंट एग्रीमेंट पूरी तरह फर्जी था और दर्शाए गए वाहनों से किसी प्रकार का वास्तविक परिवहन नहीं हुआ था. फर्म ने बिना किसी वास्तविक माल की खरीद-बिक्री किए करोड़ों रुपये का लेन-देन दर्शाया और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत लाभ उठाया. वर्ष 2023-24 में फर्म द्वारा 8.32 करोड़ रुपये की फर्जी बिक्री दिखाई गई, जबकि वर्ष 2024-25 में भी बिक्री दर्शाई गई. जीएसटी विभाग द्वारा कुल 2.20 करोड़ रुपये की देनदारी तय की गई, लेकिन भुगतान नहीं किया गया.

एसएसपी ने बताया कि पवन कुमार, पवन कुमार निवासी फिरोजाबाद और रोहित निवासी ग्वालियर (मध्य प्रदेश), निवासी फिरोजाबाद की गिरफ्तारी की गई है.
मामले में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट कमल कुमार की तलाश की जा रही है, जिसने अपने कंप्यूटर का उपयोग कर फर्जी फर्म का पंजीकरण व बिलिंग कराई. सभी संबंधित फर्मों का जीएसटी पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है. साथ ही घटना में प्रयुक्त बैंक खातों को सीज करने और अन्य संदिग्ध लेन-देन की जांच की जा रही है.
