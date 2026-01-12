ETV Bharat / state

गजब! फर्जी फर्म खोलकर 2.20 करोड़ की GST चोरी की, तरीका जानकर हैरान रह जाएंगे आप

फिरोजाबाद: पुलिस ने जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. थाना उत्तर पुलिस ने फर्जी फर्म खोलकर करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपये की जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से जीएसटी फ्रॉड में प्रयुक्त 5 मोबाइल फोन व सिम कार्ड बरामद किए गए हैं.

सहायक आयुक्त राज्य कर खंड 2 फिरोजाबाद श्रष्टि जैन द्वारा थाना उत्तर पर जीएसटी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था. एसएसपी ने बताया कि सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से साक्ष्य संकलन के दौरान पाया गया कि आरोपियों ने M/S DIVYAHYBRID PRIVATE LIMITED नाम से फर्जी फर्म बनाकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण कराया.