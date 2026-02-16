ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से कैमरे व सुरक्षा उपकरण चुराए, तीन आरोपी गिरफ्तार

कोटा: कोटा ग्रामीण पुलिस ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगे उपकरणों की चोरी मामले में खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनसे लाखों रुपए के उपकरण बरामद किए गए. ये उपकरण एक्सप्रेसवे की मॉनिटरिंग और सुरक्षा को लगाए गए थे. इन्हें चोर ले गए. इनमें लाखों रुपए की सोलर प्लेट, बैटरी, केबल, कैमरा, इनवर्टर व अन्य सामान शामिल है.

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंडावर से चंबल नदी के ब्रिज के बीच चोरी हो रही थी. इस संबंध में एक्सप्रेसवे के प्रतिनिधि मुकेश कुमार मेघवाल ने बूढ़ादीत थाने में मुकदमा दर्ज कराया. इस पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनके नाम बूढ़ादीत थाना के लाखसनीजा निवासी 42 वर्षीय गुड्डी श्याम मीणा (42), कोटड़ापुरा निवासी कृष्ण मुरारी गुर्जर (30)और लक्ष्मण गुर्जर (25) हैं. इस मामले में अनुसंधान चल रहा है. आरोपियों से सामान बरामद किया गया.इनके साथ अन्य लोग भी थे, इस संबंध में पड़ताल जारी है.

पढ़ें: मौज शौक पूरा करने के लिए की थी एक करोड़ की चोरी, 2 आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग डिटेन