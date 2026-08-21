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कुरुक्षेत्र में घर से 11 लाख रुपए की चोरी करने के तीन आरोपी गिरफतार, चोरी की गई नकदी बरामद

कुरुक्षेत्र में 11 लाख की चोरी के मामले को सुलझा लिया है. पुलिस 3 आरोपियों को चोरी की राशि के साथ गिरफ्तार किया है.

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 21, 2026 at 2:21 PM IST

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कुरुक्षेत्रः पुलिस ने घर से चोरी के तीन आरोपियों को गिरफतार किया है. कुरुक्षेत्र अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीम ने घर से चोरी करने के आरोपी रणधीर सिंह और संदीप वासी नरवाना जिला जींद व पंकज वासी पानीपत हाल वासी कपूरथला पंजाब को गिरफ्तार करके चोरी की गई नकदी 7 लाख रुपये बरामद करने में सफलता हासिल की है.

Theft of 11 lakh in Kurukshetra
चोरी की रकम बरामद (ETV Bharat)

25 जुलाई की है घटनाः जानकारी देते हुए कुरुक्षेत्र अपराध अन्वेषण शाखा-2 प्रभारी मंदीप सिंह ने बताया कि "पुलिस को दी अपनी शिकायत में श्याम लाल वासी प्रोफसर कालोनी कुरुक्षेत्र ने बताया कि "दिनांक 25 जुलाई को वह अपने परिवार के साथ अपने गांव बारवा गए हुए थे. उनके पीछे से अज्ञात चोरों ने उनके कुरूक्षेत्र वाले घर में रखी 11 लाख चालीस हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली और घर में तोड़-फोड़ की है. जिसकी शिकायत पर थाना कृष्णा गेट में मामला दर्ज करके जांच अपराध अन्वेषण शाखा-2 द्वारा की गई. अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीम ने घर से चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपियों से चोरी की गई नकदी 7 लाख रुपये बरामद किये गए. आरोपी को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से जेल भेज दिया."

11 लाख रुपए की चोरी के 3 आरोपी नकदी के साथ गिरफ्तार (ETV Bharat)

दोनों के खिलाफ दर्ज हैं कई मामलेः अपराध अन्वेषण शाखा-2 कुरुक्षेत्र के प्रभारी मंदीप सिंह ने बताया कि "आरोपी संदीप उर्फ बच्ची के खिलाफ जिला जींद में चोरी और लड़ाई झगडे के 6 मामले दर्ज हैं. आरोपी पंकज उर्फ मोंटी के खिलाफ जिला जींद में हत्या, चोरी और लड़ाई झगड़े के 8 मामले दर्ज हैं. आरोपी रणधीर सिंह के खिलाफ जिला जींद में हत्या, चोरी, आर्म्स एक्ट, गिरोह बंदी व लड़ाई झगड़े के 5 मामले दर्ज हैं."

Theft of 11 lakh in Kurukshetra
चोरी के 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया (ETV Bharat)
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