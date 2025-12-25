ETV Bharat / state

सोनभद्र में लड़कियों के कपड़े पहन कर ट्रक ड्राइवर्स को लूटने वाले गैंग का भंडाफोड़, तीन युवक गिरफ्तार

अटल घसिया, रोहित विश्वकर्मा और धनंजय सिंह उर्फ तूफान सिंह को गिरफ्तार . ( Photo Credit: ETV Bharat )