सोनभद्र में लड़कियों के कपड़े पहन कर ट्रक ड्राइवर्स को लूटने वाले गैंग का भंडाफोड़, तीन युवक गिरफ्तार

एसपी अभिषेक वर्मा ने कहा कि गैंग के अटल घसिया, रोहित विश्वकर्मा और धनंजय सिंह उर्फ तूफान सिंह को गिरफ्तार किया गया है.

अटल घसिया, रोहित विश्वकर्मा और धनंजय सिंह उर्फ तूफान सिंह को गिरफ्तार .
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 7:25 PM IST

Updated : December 25, 2025 at 8:16 PM IST

सोनभद्र: चोपन पुलिस ने ट्रक चालकों से लड़कियों के गेटअप में लूटपाट करने वाले गिरोह के तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि यह लोग लड़कियों के गेटअप में रहते थे. ट्रक चालकों को हाईवे पर रोकते थे और बाद में जंगल में ले जाकर उनसे लूटपाट करते थे.

पांच अभियुक्तों की तलाश कर रही पुलिस: अभियुक्तों के पास से 18 मोबाइल फोन, लेडीज सूट और महिलाओं के मेकअप का सामान बरामद किया है. इस गैंग में कुल आठ लोग शामिल हैं, जिसमें से तीन अभियुक्तों अटल घसिया, रोहित विश्वकर्मा और धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है. शेष फरार चल रहे पांच अभियुक्तों की तलाश की जा रही है.

जानकारी देते एसपी अभिषेक वर्मा (Video Credit: ETV Bharat)

ट्रक ड्राइवर की शिकायत पर हुआ एक्शन: पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि 22 दिसंबर 2025 को ट्रक ड्राइवर संतोष प्रजापति ने चोपन थाने में तहरीर देकर बताया था कि जब वह रॉबर्ट्सगंज की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में हाइवे पर कुछ लड़के और लड़कियां खड़े थे. लड़कियों ने उन्हें हाथ देकर रोका और ट्रक से नीचे उतरने पर उनका मोबाइल और कैश छीनकर फरार हो गए. पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की, तो उन्हें सूचना मिली की कुछ लड़के और लड़कियां मिलकर लूट का प्लान बना रहे हैं.

पुलिस की घेराबंदी में तीन गिरफ्तार: पुलिस ने जब चोपन के तेलगुड़वा चौराहे से आगे जाकर घेराबंदी की, तो आरोपी भागने लगे. पुलिस ने किसी तरह तीन युवकों को पकड़ लिया. पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने बताया कि गिरोह का सदस्य सोनू महिला का वेश धारण करके सड़क पर वाहन चालकों को रोकता था. उन्हें जंगल में ले जाकर उनका मोबाइल और कैश छीन लेता था. इसके बाद सभी फरार हो जाते थे.

लुटेरों के पास से मिला लूट का सामान

बिहार में बेचते थे छीने गये मोबाइल: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह लोग छीने गए मोबाइलों को बिहार में ले जाकर कम दामों में बेच देते थे. लूटी गई धनराशि को आपस में बांट लेते थे. इस गिरोह में कुल 8 सदस्य शामिल थे. इनमें से तीन अभियुक्तों अटल घसिया पुत्र राजकुमार घसिया, निवासी चुर्क मोड घसिया बस्ती रॉबर्ट्सगंज, रोहित विश्वकर्मा पुत्र राजेश विश्वकर्मा निवासी जनपद गाजीपुर और धनंजय सिंह उर्फ तूफान सिंह निवासी थाना कोन सोनभद्र को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ढूंढ रही लुटेरों का सुराग: मौके से फरार पांच अभियुक्तों में सोनू, शिवकुमार, विकास यादव घसिया बस्ती रॉबर्टसगंज के रहने वाले हैं. उनके अलावा कृष्णा सिंह, पिंटू घसिया दोंनो थाना कोन जिला सोनभद्र के रहने वाले हैं. पुलिस इन सभी फरार अभियुक्त की तलाश कर रही है. जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Last Updated : December 25, 2025 at 8:16 PM IST

YOUTHS IN GIRLS ATTIRE IN SONBHADRA
SP ABHISHEK VERMA
THREE ACCUSED ARRESTED
ROBBING TRUCK DRIVERS IN SONBHADRA

