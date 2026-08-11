ETV Bharat / state

जयपुर में बैंक मैनेजर से लूट का खुलासा: 200 कैमरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले...600 किमी पीछा कर पकड़े 3 आरोपी

जवाहर नगर थाना पुलिस की गिरफ्त में आरोपी और जब्त वाहन ( Photo: Jaipur Police )