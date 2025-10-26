ETV Bharat / state

डूंगरपुर में युवक की हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस से बचने को पहन रखे थे लड़कियों के कपड़े

पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि दिवाली मनाने घर आ रहे राजेंद्र रोत की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. थानाधिकारी सुबोध जांगिड़ की टीम ने आरोपियों की खेरवाड़ा, केशरियाजी और कई जगह तलाश की. कई सुराग मिले. पुलिस ने आरोपी दिनेश (20) पुत्र मुकेश कलासुआ निवासी बंजारिया थाना खेरवाड़ा, पीयूष (20) पुत्र चुन्नीलाल डामोर, प्रेमप्रकाश उर्फ प्रेमा (20) पुत्र बाबूलाल डामोर निवासी खांडी ओबरी थाना खेरवाड़ा को डिटेन किया. पूछताछ में आरोपियों ने मौज शौक, शराब पार्टी, पावर बाइक में पेट्रोल भराने के लिए लूटपाट की वारदात कबूली.

डूंगरपुर: सदर थाना पुलिस ने एक युवक की हत्या के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. लूटपाट की मंशा से युवक की चाकू से हत्या के बाद आरोपी पुलिस से बचने को लड़कियों के कपड़े पहनकर घूम रहे थे. तीनों के खिलाफ डूंगरपुर एवं उदयपुर के थानों में 4 मुकदमे दर्ज हैं.

सलवार सूट पहने थे: पुलिस ने बताया कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए वारदात के बाद से लड़कियों के सलवार सूट और चुन्नी पहनकर घूम रहे थे. तीनों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल मोटर साइकिल, लट्ठ और चाकू बरामद किया. अन्य आरोपियों की तलाश है. तीनों आरोपियों के 007 शूटर, राइडर, अपराधी, रफ्तार गैंग जैसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं, जिस पर डराने धमकाने वाले वीडियो पोस्ट करते थे. गैंग राहगीरों को रोककर लूटपाट करते थे. आरोपी दिनेश, पीयूष डामोर और प्रेम प्रकाश उर्फ प्रेमा डामोर के खिलाफ उदयपुर के खेरवाड़ा थाने में एक और डूंगरपुर के सदर थाने में 2 केस दर्ज हैं. आरोपी प्रेमा के खिलाफ उदयपुर के बागपुरा थाने में आर्म्स एक्ट का केस है.

मौज-शौक में उड़ाते पैसे: पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों की उम्र 20 साल हैं. कोई काम नहीं करते, लेकिन खर्चे बड़े थे. रोजाना पावर बाइक पर घूमने और पार्टियों का शौक रखते. कमाई का जरिया नहीं होने से तीनों ने साथियों के साथ मिलकर गैंग बनाई. गैंग के साथी साथ घूमते और सुनसान जगह लूटपाट करते.

यह हुई वारदात: सदर थाना क्षेत्र में 21 अक्टूबर को वारदात हुई. हिराता निवासी कृष्णलाल रोत की रिपोर्ट दी कि उसका बेटा राजेंद्र रोत अहमदाबाद में काम करता है. दीवाली मनाने घर आया और चचेरे भाई कौशिक के साथ खेरवाड़ा मोतली मोड़ उतरा. देर शाम गाड़ी नहीं मिलने से पैदल बुआ के घर देवल फेरा फला जाने लगा, तभी बस स्टैंड से कुछ दूर देवल स्कूल के पास 3 बाइक पर आए सात बदमाशों ने राजेंद्र और कौशिक पर हमला कर दिया. लात घूसों से पीटा. राजेंद्र पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया. चाकू राजेंद्र के कंधे पर लगा. गंभीर हालत में उसे डूंगरपुर अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान राजेंद्र की मौत हो गई.