ETV Bharat / state

घास काटने गई थी, रोते हुए घर पहुंची... पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

सहरसा में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है. नाबालिग गंभीर हालत में मधेपुरा रेफर. रिपोर्ट-राहुल कुमार

MOLESTATION IN SAHARSA
सहरसा दुष्कर्म (Concept Image)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2026 at 8:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सहरसा: बिहार के सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक 10 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. परिजनों के अनुसार बच्ची घर के पीछे घास काटने गई थी, तभी गांव के एक नाबालिग किशोर ने उसे खेत की ओर ले जाकर घटना को अंजाम दिया. दो अन्य नाबालिगों के भी मौके पर मौजूद होने का आरोप है.

घायल हालत में रोते हुए पहुंची घर

घटना के बाद बच्ची घायल हालत में रोते हुए घर पहुंची. उसकी हालत देखकर परिजनों ने पूछताछ की तो पूरे मामले का पता चला. पिता, जो सब्जी बेचने का काम करते हैं, घर पहुंचने के बाद उन्होंने तुरंत बच्ची को करीब दो बजे सदर अस्पताल में भर्ती कराया.

गंभीर हालत में मधेपुरा रेफर

सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद शाम करीब छह बजे बेहतर इलाज के लिए बच्ची को मधेपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण रेफर प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे एंबुलेंस से मधेपुरा भेजा गया.

अस्पताल पहुंची पुलिस

बच्ची के अस्पताल पहुंचने की सूचना मिलते ही डीएसपी ओमप्रकाश के साथ सदर थाना के पदाधिकारी अमित रंजन, रौशन कुमार, संदीप राम, चंचल कुमारी, रौशनी कुमारी सहित अन्य पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश फैल गया.

क्या कहती पुलिस?

एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि दोपहर में सूचना मिलते ही सदर थाना की टीम ने एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया. अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और खुद पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का जायजा लिया.

तीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार

वर्तमान में पीड़िता की स्थिति सामान्य बताई जा रही है और वह डॉक्टर निगरानी में है. सहरसा पुलिस सभी मानवीय एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. घटना के छह घंटे के अंदर पुलिस ने सभी तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

"अभियुक्तों ने पीड़िता को खेलने के बहाने बुलाकर यह कृत्य किया. सदर थाना और गठित विशेष टीम ने मात्र छह घंटे के अंदर सभी तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. तीनों एक ही गांव के रहने वाले हैं."-विक्रम सिहाग, एसपी, सहरसा

ये भी पढ़ें-

बिहार में मूक बधिर युवती से सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफ्तार

भोजपुर में बेटी ने पिता पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, FIR के बाद 164 का बयान दर्ज

TAGGED:

SAHARSA
सहरसा
POCSO
सहरसा दुष्कर्म
MOLESTATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.