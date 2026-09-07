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घास काटने गई थी, रोते हुए घर पहुंची... पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

सहरसा: बिहार के सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक 10 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. परिजनों के अनुसार बच्ची घर के पीछे घास काटने गई थी, तभी गांव के एक नाबालिग किशोर ने उसे खेत की ओर ले जाकर घटना को अंजाम दिया. दो अन्य नाबालिगों के भी मौके पर मौजूद होने का आरोप है.

घायल हालत में रोते हुए पहुंची घर

घटना के बाद बच्ची घायल हालत में रोते हुए घर पहुंची. उसकी हालत देखकर परिजनों ने पूछताछ की तो पूरे मामले का पता चला. पिता, जो सब्जी बेचने का काम करते हैं, घर पहुंचने के बाद उन्होंने तुरंत बच्ची को करीब दो बजे सदर अस्पताल में भर्ती कराया.

गंभीर हालत में मधेपुरा रेफर

सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद शाम करीब छह बजे बेहतर इलाज के लिए बच्ची को मधेपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण रेफर प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे एंबुलेंस से मधेपुरा भेजा गया.

अस्पताल पहुंची पुलिस

बच्ची के अस्पताल पहुंचने की सूचना मिलते ही डीएसपी ओमप्रकाश के साथ सदर थाना के पदाधिकारी अमित रंजन, रौशन कुमार, संदीप राम, चंचल कुमारी, रौशनी कुमारी सहित अन्य पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश फैल गया.

क्या कहती पुलिस?