नकली दवा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एसटीएफ की गिरफ्त में 3 आरोपी

देहरादून: एसटीएफ ने उत्तराखंड में चल रहे नकली दवा के कारोबार का पर्दाफाश किया है. एसटीएफ की टीम ने ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाईयां बनाने और बेचने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को रुड़की और देवबंद में दबिश देकर गिरफ्तार किया है. एसटीएफ की टीम इस मुकदमे में अभी तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

बता दें 1 जून 2025 को संतोष कुमार को प्रतिष्ठित दवाई कम्पनियों के नकली रैपर और नकली आउटर बॉक्स, लेबल सहित क्यूआर कोड के साथ गिरफ्तार किया गया. इस मामले में थाना सेलाकुई जनपद देहरादून में मुकदमा पंजीकृत है. जिसके बाद इस मुकदमे की विवेचना थाना सेलाकुई, देहरादून से एसटीएफ को ट्रांसफर की गई.

इस मुकदमे में पहले गिरफ्तार आरोपी नवीन बसंल उर्फ अक्षय निवासी भिवाड़ी राजस्थान ने आरोपी नरेश धीमान,लोकेश गुलाटी और मोहतरम अली से ब्रांडेड कम्पनी की नकली दवाईयां खरीद कर बाजार में बेची गई. आरोपी नवीन बसंल उर्फ अक्षय के नकली दवाईयों के संगठित अपराध में सहयोग किया गया. जिसके बाद एसटीएफ टीम ने आरोपी नरेश धीमान,लोकेश गुलाटी और मोहतरम अली को उनके घर रुड़की और देवबंद में दबिश देकर गिरफ्तार किया.