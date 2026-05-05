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फर्जी बिलों से हड़पा 45 करोड़ का जीएसटी क्लेम, नेटवर्क बनाकर करते थे काम

आगरा: आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने सोमवार देर रात जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) चोरी के बड़े मामले का खुलासा किया है. मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से आईटीसी चोरी में लगे थे. पुलिस की पूछताछ में बिना वास्तविक खरीद-फरोख्त के फर्जी फर्मों के जरिए बिल बनाकर करीब 45 करोड़ रुपये की आईटीसी हड़पने का खुलासा हुआ है, जो एक संगठित नेटवर्क है. इस मामले में लोहामंडी थाना पुलिस और टेक्निकल सेल ने कार्रवाई की है.

जानकारी के अनुसार, एक नवंबर 2025 को राज्य कर अधिकारी प्रशांत कुमार गौतम की शिकायत पर लोहामंडी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. यह आर.एस. ट्रेडर्स, बालाजी ट्रेडर्स, आकाश ट्रेडर्स, सिंह ट्रेडर्स और पी.के. ट्रेडर्स समेत पांच फर्मों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था. पुलिस की जांच में 23 आरोपियों की संलिप्तता सामने आई, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया.



डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि लोहामंडी थाना पुलिस ने रविवार रात वसीम राजा उर्फ सलीम निवासी नूर नगर ब्रह्मपुरी (मेरठ), शाकिब और शोएब निवासी सराय वहलीम (मेरठ) को उठाया. तीनों से पूछताछ की और सबूतों के आधार पर सोमवार को तीनों गिरफ्तार किए हैं.

अभियुक्तों से एक लैपटॉप, तीन मोबाइल फोन और एक कार बरामद हुई है. जिनका इस्तेमाल फर्जी बिलिंग और लेनदेन में किया जा रहा था. फर्जी तरीके से आईटीसी चोरी करने के मामले में राहुल, अंकित, अरशद, मुजफ्फर, वहिद राजपूत, आशीष, जावेद (अहमदाबाद), सोना झा, अनस, आनंद (प्रयागराज), गिर्जेश तिवारी, अमित (रोहिणी, दिल्ली), अंकुर सिंह, अनीश (श्यामनगर, मेरठ) और ओमकार (अलीगढ़) समेत अन्य आरोपियों की तलाश है, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं.