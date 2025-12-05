शाहजहांपुर में बोगस फर्म बनाकर 10.77 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की, तीन आरोपी गिरफ्तार
पुलिसअधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कहा, आरोपियों ने 10.77 करोड़ की जीएसटी चोरी करके व्यापारियों को लाभ पहुंचाया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 9:00 PM IST
शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में पुलिस ने बोगस फर्म बनाकर 10.77 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. आरोपी सोशल मीडिया पर लोन का झांसा देते थे. लोगों के कागजात हासिल कर फर्जी रेंट एग्रीमेंट के जरिए बोगस फर्म बनाते थे. इसके बाद व्यापारियों से मिलकर उन्हें जीएसटी चोरी का लाभ पहुंचाते थे. बदले में ये लोग कमीशन लेते थे.
बैंक कर्मचारियों की भूमिका पर संदेह: इस केस में कुछ बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है. पुलिस इस जीएसटी चोरी में शामिल व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी. एसपी राजेश द्विवेदी ने कहा कि शाहजहांपुर पुलिस और एसओजी टीम ने फर्जी फॉर्म बनाकर जीएसटी की करोड़ रुपये की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.
जीएसटी टीम ने 6 महीने पहले दर्ज कराई थी FIR: इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, कई एटीएम कार्ड, महंगी गाड़ियां और महंगे मोबाइल फोन बरामद मिले हैं. पुलिस ऐसे अन्य लोगों की तलाश कर रही है. एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि जीएसटी टीम ने 6 महीने पहले रोजा थाने में जीएसटी चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में सर्विलांस सेल, SOG और स्थानीय पुलिस को लगाया गया था.
कार से तीन लोगों को किया गिरफ्तार: मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को पुलिस ने अटसलिया फ्लाईओवर के नीचे से तीन लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए लोगों में दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 11 के व्हाइट हाउस अपार्टमेंट निवासी गौरव यादव, नई दिल्ली के समयपुर बादली में रहने वाले दीपक और प्रयागराज के थाना नवाबगंज क्षेत्र के रहने वाले सिद्धार्थ पांडेय शामिल हैं. पुलिस को इस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश है.
यह भी पढ़ें- कोडीन कफ सिरप मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 128 फर्मों पर FIR, 6 से अधिक गिरफ्तार, अवैध दवाएं जब्त