ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में बोगस फर्म बनाकर 10.77 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की, तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिसअधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कहा, आरोपियों ने 10.77 करोड़ की जीएसटी चोरी करके व्यापारियों को लाभ पहुंचाया था.

Photo Credit: ETV Bharat
फर्जी रेंट एग्रीमेंट के जरिए बोगस फर्म बनाते थे. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में पुलिस ने बोगस फर्म बनाकर 10.77 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. आरोपी सोशल मीडिया पर लोन का झांसा देते थे. लोगों के कागजात हासिल कर फर्जी रेंट एग्रीमेंट के जरिए बोगस फर्म बनाते थे. इसके बाद व्यापारियों से मिलकर उन्हें जीएसटी चोरी का लाभ पहुंचाते थे. बदले में ये लोग कमीशन लेते थे.

बैंक कर्मचारियों की भूमिका पर संदेह: इस केस में कुछ बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है. पुलिस इस जीएसटी चोरी में शामिल व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी. एसपी राजेश द्विवेदी ने कहा कि शाहजहांपुर पुलिस और एसओजी टीम ने फर्जी फॉर्म बनाकर जीएसटी की करोड़ रुपये की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

Photo Credit: ETV Bharat
इस कार में सवार थे तीनों आरोपी. (Photo Credit: ETV Bharat)

जीएसटी टीम ने 6 महीने पहले दर्ज कराई थी FIR: इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, कई एटीएम कार्ड, महंगी गाड़ियां और महंगे मोबाइल फोन बरामद मिले हैं. पुलिस ऐसे अन्य लोगों की तलाश कर रही है. एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि जीएसटी टीम ने 6 महीने पहले रोजा थाने में जीएसटी चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में सर्विलांस सेल, SOG और स्थानीय पुलिस को लगाया गया था.

Photo Credit: ETV Bharat
पुलिसअधीक्षक राजेश द्विवेदी ने किया मामले का खुलासा. (Photo Credit: ETV Bharat)

कार से तीन लोगों को किया गिरफ्तार: मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को पुलिस ने अटसलिया फ्लाईओवर के नीचे से तीन लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए लोगों में दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 11 के व्हाइट हाउस अपार्टमेंट निवासी गौरव यादव, नई दिल्ली के समयपुर बादली में रहने वाले दीपक और प्रयागराज के थाना नवाबगंज क्षेत्र के रहने वाले सिद्धार्थ पांडेय शामिल हैं. पुलिस को इस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश है.

यह भी पढ़ें- कोडीन कफ सिरप मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 128 फर्मों पर FIR, 6 से अधिक गिरफ्तार, अवैध दवाएं जब्त

TAGGED:

BOGUS FIRMS IN SHAHJAHANPUR
THREE ACCUSED ARRESTED GST EVASION
CREATING BOGUS FIRMS FOR FRAUD
GST EVASION IN SHAHJAHANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.