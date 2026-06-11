यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला
आरोपियों ने नाम बदल कर और पहचान में हेराफेरी कर परीक्षा में शामिल होने का कोशिश कर रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 7:37 AM IST
अलीगढ़: जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरों की जगह बैठकर परीक्षा देने का दो मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने नाम बदल कर और पहचान में हेराफेरी कर भर्ती परीक्षा में शामिल होने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन बायोमैट्रिक सत्यापन के दौरान उनका फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया.
पहला मामला थाना गांधीपार्क क्षेत्र स्थित डीएस कॉलेज परीक्षा केंद्र का है. पुलिस के अनुसार 9 जून को आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी का बायोमैट्रिक मिलान नहीं हुआ. जांच में पता चला कि वह दूसरे व्यक्ति के स्थान पर नाम बदल कर परीक्षा देने पहुंचा था. मामले में थाना गांधीपार्क में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.
जांच के दौरान पुलिस ने राजस्थान के धौलपुर निवासी हरिगोविंद सिंह उर्फ श्यामसुंदर को गिरफ्तार किया. पूछताछ में सामने आया कि उसकी पहचान छिपाने और परीक्षा में शामिल कराने के लिए आधार कार्ड से संबंधित हेराफेरी की गई थी.
इसके बाद पुलिस ने आगरा के पिनाहट क्षेत्र निवासी मौजी उर्फ कौशल मिश्रा को भी गिरफ्तार किया, जिस पर हरिगोविंद का आधार कार्ड ब्लॉक कराकर नया आधार कार्ड बनवाने का आरोप है. दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की गई है.
वहीं, दूसरा मामला थाना क्वार्सी क्षेत्र स्थित डीएवी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र का है. यहां भी भर्ती परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी का बायोमैट्रिक सत्यापन सफल नहीं हुआ. जांच में पता चला कि वह भी फर्जी पहचान के साथ परीक्षा देने का प्रयास कर रहा था. इस संबंध में थाना क्वार्सी में मुकदमा दर्ज किया गया.
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुलंदशहर जनपद के खुर्जा देहात क्षेत्र के तालिबपुर निवासी अंकित कुमार को गिरफ्तार कर लिया.आरोपी पर नाम बदलकर परीक्षा देने और चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप है.
एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बायोमैट्रिक सत्यापन और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं. इसी वजह से परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने वाले आरोपी समय रहते पकड़े गए. पुलिस पूरे नेटवर्क की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.
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