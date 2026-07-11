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सावधान! नौकरी का प्रलोभन देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, महिला समेत 3 गिरफ्तार

सावधान! नौकरी का प्रलोभन देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, महिला समेत 3 जालसाज गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद : पुलिस ने भोले-भाले लोगों को नौकरी और ठेकेदारी का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये शातिर पहले लोगों को नौकरी का प्रलोभन देते थे, फिर उनके नाम पर फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते और उनके खातों से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते थे. फिलहाल आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक लाख रुपये, कई चेकबुक और अन्य दस्तावेज के अलावा एक गाड़ी बरामद की है.

सावधान! नौकरी का प्रलोभन देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, महिला समेत 3 जालसाज गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat)

जनपद के ही रहने वाले एक व्यक्ति के खाते से एक करोड़, 30 लाख रुपए के संदिग्ध लेनदेन की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जब जांच की तो आरोपियों के गैंग के भंडाफोड़ हुआ. अपर पुलिस अधीक्षक राजेश गुनावत ने बताया कि कोतवाली शिकोहाबाद में तैनात साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी फैसल खान ने साइबर फ्रॉड से संबंधित एक शिकायत की जांच की, तब इस मामले का खुलासा हुआ. उन्होंने बताया कि जसराना कस्बा के मोहल्ला गाड़ीवान निवासी अनुज कुमार के खाते से एक करोड़, 30 लाख रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पुलिस को पता चला था.

पुलिस ने जब जांच का दायरा बढ़ाया तो पता चला कि यूपी के ही अन्य जनपदों के जालसाज एक गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, जो भोले-भाले लोगों को ठेकेदारी, नौकरी का लालच देते हैं और उनकी फर्मो का जीएसटी विभाग में पंजीकरण कराते हैं. उसके बाद उनकी पासबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड समेत अन्य दस्तावेज अपने पास रख लेते हैं. फिर इन लोगों के खातों से अवैध रूप से पैसों का ट्रांजेक्शन किया जाता था.

इस मामले की जानकारी सामने आने पर पुलिस ने इस गैंग को चलाने वाले शिवा, आशीष, अंकुल और उनके अन्य चार साथियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. उसके बाद इंस्पेक्टर शिकोहाबाद ने वाहन चेकिंग के दौरान शनिवार को इस गैंग के तीन सदस्य आशीष, शिवा और प्रतिमा को गिरफ्तार कर लिया है, जो मूल रूप से इटावा जनपद के रहने वाले हैं, लेकिन शिवा और प्रतिमा नोएडा में रहते थे. पुलिस ने इनके कब्जे से अलग-अलग बैंक की 7 पासबुक, एटीएम कार्ड, 4 मोबाइल फोन, कम्पनी की मोहरें, पेन कार्ड, आधार कार्ड और एक कार भी बरामद की है. फिलहाल अब पुलिस इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है.