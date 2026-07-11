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सावधान! नौकरी का प्रलोभन देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, महिला समेत 3 गिरफ्तार

आरोप-भोले-भाले लोगों को नौकरी और ठेकेदारी का झांसा देकर फर्जी कंपनी खुलवा कर देते थे वारदात को अंजाम

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सावधान! नौकरी का प्रलोभन देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, महिला समेत 3 जालसाज गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 8:13 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 8:44 PM IST

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फिरोजाबाद : पुलिस ने भोले-भाले लोगों को नौकरी और ठेकेदारी का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये शातिर पहले लोगों को नौकरी का प्रलोभन देते थे, फिर उनके नाम पर फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते और उनके खातों से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते थे. फिलहाल आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक लाख रुपये, कई चेकबुक और अन्य दस्तावेज के अलावा एक गाड़ी बरामद की है.

सावधान! नौकरी का प्रलोभन देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, महिला समेत 3 जालसाज गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat)

जनपद के ही रहने वाले एक व्यक्ति के खाते से एक करोड़, 30 लाख रुपए के संदिग्ध लेनदेन की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जब जांच की तो आरोपियों के गैंग के भंडाफोड़ हुआ. अपर पुलिस अधीक्षक राजेश गुनावत ने बताया कि कोतवाली शिकोहाबाद में तैनात साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी फैसल खान ने साइबर फ्रॉड से संबंधित एक शिकायत की जांच की, तब इस मामले का खुलासा हुआ. उन्होंने बताया कि जसराना कस्बा के मोहल्ला गाड़ीवान निवासी अनुज कुमार के खाते से एक करोड़, 30 लाख रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पुलिस को पता चला था.

पुलिस ने जब जांच का दायरा बढ़ाया तो पता चला कि यूपी के ही अन्य जनपदों के जालसाज एक गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, जो भोले-भाले लोगों को ठेकेदारी, नौकरी का लालच देते हैं और उनकी फर्मो का जीएसटी विभाग में पंजीकरण कराते हैं. उसके बाद उनकी पासबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड समेत अन्य दस्तावेज अपने पास रख लेते हैं. फिर इन लोगों के खातों से अवैध रूप से पैसों का ट्रांजेक्शन किया जाता था.

इस मामले की जानकारी सामने आने पर पुलिस ने इस गैंग को चलाने वाले शिवा, आशीष, अंकुल और उनके अन्य चार साथियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. उसके बाद इंस्पेक्टर शिकोहाबाद ने वाहन चेकिंग के दौरान शनिवार को इस गैंग के तीन सदस्य आशीष, शिवा और प्रतिमा को गिरफ्तार कर लिया है, जो मूल रूप से इटावा जनपद के रहने वाले हैं, लेकिन शिवा और प्रतिमा नोएडा में रहते थे. पुलिस ने इनके कब्जे से अलग-अलग बैंक की 7 पासबुक, एटीएम कार्ड, 4 मोबाइल फोन, कम्पनी की मोहरें, पेन कार्ड, आधार कार्ड और एक कार भी बरामद की है. फिलहाल अब पुलिस इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है.

रायबरेली : मदद के नाम पर एटीएम बदल करते थे ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

रायबरेली पुलिस ने एक ऐसे अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो ठगों को गिरफ्तार किया है, जो मदद के नाम पर एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खातों से पैसे निकाल लेते थे. इन आरोपियों के पास से 107 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं.

सीओ सिटी आशीष निगम ने बताया कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के कल्लू का पुरवा निवासी राकेश कुमार गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 जुलाई 2026 को वह रतापुर रोड स्थित गल्ला मंडी के पास एटीएम से रुपये निकालने गए थे. इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने मदद करने के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदल लिया और पिन नंबर जानकर उनके खाते से चार बार में कुल 20 हजार रुपये निकाल लिए. शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.

उसके बाद एसओजी, सर्विलांस और कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए शनिवार को डबल फाटक के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरज सिंह निवासी थाना औरास, जनपद उन्नाव और सौरभ सिंह निवासी पैतापुर, थाना पाली, जनपद हरदोई के रूप में हुई है.

पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 107 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं. बरामदगी के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

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Last Updated : July 11, 2026 at 8:44 PM IST

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