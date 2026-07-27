ETV Bharat / state

कानपुर में जानलेवा हमला मामले के तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मोहल्ले में पैदल मार्च कर खत्म किया दहशत का माहौल

कानपुर: साउथ की नौबस्ता पुलिस ने घर में घुसकर एक परिवार पर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर इलाके में उनका पैदल मार्च कराया. जिन गलियों में आरोपियों का भय और दबदबा बताया जाता था. वहीं पुलिस ने उन्हें करीब तीन किलोमीटर तक पैदल घुमाया, जिससे लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम हो सके. इस दौरान आरोपी हाथ जोड़कर भविष्य में अपराध न करने की बात कहते हुए नजर आए.



नौबस्ता थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सिमरा गांव में 24 जुलाई की रात सूरज, सर्वेश उर्फ बल्लू, कृष्णा कुरील और एक नाबालिग ने नीरज कुमार के घर में घुसकर हमला कर दिया था. धारदार हथियार से किए गए हमले में नीरज, उनकी पत्नी और बच्चे घायल हो गए. बीच-बचाव करने पहुंचीं नीरज की मां के सिर पर भी ईंट मार दी गई, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई. शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए.



घटना के बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की. रविवार सुबह सूचना मिली कि आरोपी शहर छोड़ने की फिराक में हैं. इस पर नौबस्ता पुलिस ने विराट नगर कट स्थित सर्विस रोड के पास घेराबंदी कर सूरज, सर्वेश और कृष्णा कुरील को गिरफ्तार कर लियाय



बहादुर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि चौथे आरोपी जो नाबालिग है उसे भी हिरासत में ले लिया गया है. तीनों बालिग आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया.