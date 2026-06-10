गोरखपुर में साइबर ठगी का बड़ा भंडाफोड़, फर्जी QR कोड से करोड़ों ऐंठने वाले 3 गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, 1308 GPay, साउंड पॉड और 2000 QR कोड बरामद किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 8:33 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर में पुलिस और साइबर कमांडो ने फर्जी QR कोड व साउंड पॉड के जरिए ठगी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में मोबाइल, सिम कार्ड और GPay साउंड पॉड बरामद किया है. साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, कुशीनगर जिले के संकेत राय, गोरखनाथ थाना क्षेत्र निवासी तौहीद आलम उर्फ गोलू और शाहपुर थाना क्षेत्र निवासी राज सिंह गिरफ्तार किया गया है. ये आरोपी फर्जी दस्तावेज के आधार पर GPay, भारत Pay, MobiKwik समेत विभिन्न कंपनियों के QR कोड तैयार कर, उनका इस्तेमाल साइबर अपराध से मिले धन के लेनदेन में करते थे.
जांच के दौरान इनके मोबाइल फोन से बड़ी संख्या में फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं. उनके खातों में करोड़ों रुपए साइबर फ्रॉड की रकम लेनदेन के प्रमाण मिले हैं. इन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न प्रदेशों एवं जिलों से ऑनलाइन साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज पाई गई हैं.
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह लोगों को बहला फुसला कर उनके नाम पर म्यूल बैंक खाते खुलवाते थे. उसके बाद फर्जी पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तैयार करते थे. इन नकली दस्तावेजों के जरिए वे Google Pay और BharatPe जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर मर्चेंट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराते थे. मर्चेंट अकाउंट बन जाने के कारण इन बैंक खातों में रोजाना होने वाले लेन-देन की सीमा काफी बढ़ जाती थी.
इस शातिर तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह था कि साइबर ठगी की शिकायत दर्ज होने के बाद भी ये बैंक खाते आसानी से और जल्दी फ्रीज नहीं होते थे, जिससे आरोपियों को पैसा निकालने का पूरा समय मिल जाता था. पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, 1308 GPay, साउंड पॉड और 2000 QR कोड बरामद किया है. इन आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में BNS की विभिन्न धारा एवं आईटी एक्ट 66D के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है. इस मामले में साइबर अपराध की टीम विस्तृत जांच कर रही है.
एसपी सिटी गोरखपुर निमिष पाटिल ने बताया कि थाना कोतवाली में साइबर अपराध करने वाले तीन आरोपियों को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. ये फर्जी दस्तावेज के जरिए एप का इस्तेमाल कर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे. फिलहाल मामले में जांच जारी है.
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