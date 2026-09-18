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बहराइच में साइबर ठगी गिरोह का खुलासा; लोन दिलाने के नाम पर झांसा देकर करते थे ठगी, तीन गिरफ्तार

बहराइच : थाना खैरीघाट व स्वॉट की संयुक्त टीम ने साइबर ठगी को अंजाम देने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से टीम ने लाखों की नकदी, कार और भारी मात्रा में एटीएम कार्ड व दस्तावेज बरामद किए हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपी लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाकर ठगी का करते थे.

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एसपी एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों की पहचान ​सुफियान, ​समीर अहमद, कृष्ण मुरारी प्रसाद के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों के पास से 3 लाख 90 हजार नकद, एक कार, 25 एटीएम कार्ड, 14 चेकबुक, 9 मोबाइल फोन, 7 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 पासबुक व 12 विजिटिंग कार्ड बरामद हुए हैं. इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है.

