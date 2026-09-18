बहराइच में साइबर ठगी गिरोह का खुलासा; लोन दिलाने के नाम पर झांसा देकर करते थे ठगी, तीन गिरफ्तार
एसपी एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 7:57 PM IST
बहराइच : थाना खैरीघाट व स्वॉट की संयुक्त टीम ने साइबर ठगी को अंजाम देने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से टीम ने लाखों की नकदी, कार और भारी मात्रा में एटीएम कार्ड व दस्तावेज बरामद किए हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपी लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाकर ठगी का करते थे.
एसपी एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों की पहचान सुफियान, समीर अहमद, कृष्ण मुरारी प्रसाद के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों के पास से 3 लाख 90 हजार नकद, एक कार, 25 एटीएम कार्ड, 14 चेकबुक, 9 मोबाइल फोन, 7 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 पासबुक व 12 विजिटिंग कार्ड बरामद हुए हैं. इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है.
पुलिस के मुताबिक, हरदी थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित ने तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ितों ने बताया कि आरोपियों ने लोन पास कराने का झांसा देकर कूटरचित तरीके से विभिन्न बैंकों में उनके खाते खुलवाए और उन खातों में अपने मोबाइल नंबर लिंक करवा लिए.
इसके बाद जालसाजों ने पीड़ितों की पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड अपने कब्जे में ले लिए. इन बैंक खातों का उपयोग देश के विभिन्न राज्यों के लोगों से साइबर ठगी कर रकम मंगाने में किया जाता था. जब पीड़ितों को धोखाधड़ी का अहसास हुआ और उन्होंने इसका विरोध किया.
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने उन्हें गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी. साथ ही डरा-धमकाकर प्रमुख के खाते से 2 लाख 40 हजार रुपये और नारायण वर्मा के खाते से ₹4,800 निकलवा लिए. पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश पर गठित संयुक्त पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर राजापुर मोहल्ला, हाईवे किनारे से तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया.
यह भी पढ़ें : बरेली में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार