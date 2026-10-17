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कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर जानलेवा हमला करने के 3 आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग भी हिरासत में

कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पर जानलेवा हमला करने के 3 आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र : हरियाणा की कुरुक्षेत्र पुलिस ने केयूके प्रोफ़सर पर जानलेवा हमला करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं. कुरुक्षेत्र थर्ड गेट पुलिस चौकी की टीम ने केयूके प्रोफ़सर पर जानलेवा हमला करने के आरोपी आर्यन वासी घराडसी जिला कुरुक्षेत्र, रवि वासी नरवाना जिला जींद और निशांत वासी खनौदा जिला कैथल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस टीम ने मामले मे शामिल जिला कैथल निवासी एक नाबालिग आरोपी को भी अभिरक्षा में लिया है.

मारपीट के साथ जान से मारने की धमकी दी : जानकारी देते हुए डीएसपी मुख्यालय सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में डॉ. जतिन निवासी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने बताया कि दिनांक 14 अक्टूबर को करीब 4 बजे वह सड़क से जा रहे थे. उसी समय उन्होंने देखा कि एक स्कॉर्पियो ने स्कूटी में टक्कर मार दी जिससे स्कूटी सवार दो लड़कियां गिर गई थी. वह उनकी सहायता करने के लिए रुका तो दो लड़के उन लड़कियों की मोबाइल में विडियो बना रहे थे. जब उसने उनको रोकने की कोशिश की तो उन लड़कों ने उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी. अन्य लड़कों ने बीच-बचाव करके उनको छुड़वाया जिसकी शिकायत पर थाना केयूके में मामला दर्ज करके जांच थर्ड गेट पुलिस चौकी द्वारा की गई.