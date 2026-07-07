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कानपुर में 4.93 करोड़ की साइबर ठगी में तीन गिरफ्तार; 32 हजार खातों में ट्रांसफर की गई थी रकम, जानिये कैसे करते थे साइबर फ्राॅड?

कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस की कल्याणपुर थाना पुलिस, साइबर सेल और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4.93 करोड़ रुपये की ठगी के मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस दो अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है. इस मामले की जानकारी मंगलवार को पुलिस आयुक्त रघुवीरलाल ने दी.

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने मंगलवार को प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि शहर के कल्याणपुर थाना में कुछ दिनों पहले पीड़ित आशीष सिंह ने साइबर ठगी की शिकायत की थी. उन्होंने बताया था कि उनके साथ 4.93 करोड़ रुपये की ठगी हुई. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कल्याणपुर थाना पुलिस टीम व साइबर सेल ने एक साथ जांच शुरू की तो सामने आया तीन आरोपी मिलकर निवेश के नाम पर सैकड़ों लोगों से साइबर ठगी कर रहे थे.

उन्होंने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर कल्याणपुर थाना पुलिस टीम ने तीन आरोपी राज सिंह, राहुल चौधरी व शुभेंदु प्रकाश मिश्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. साथ ही दो आरोपियों सौरभ पांडेय व इमरान को पकड़ना अभी बाकी है, फिलहाल ये दो आरोपी फरार हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया पेज पर पहले विज्ञापन अपलोड करते थे, फिर जैसे ही कोई व्यक्ति उनसे संपर्क करता था, तो वह एपीके फाइल के माध्यम से ठगी करते थे.