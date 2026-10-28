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जयपुर में 20 लाख की लूट का खुलासा: नशे की लत और महंगे शौक ने बनाया लुटेरा...18 लाख से ज्यादा नकदी बरामद

नाहरगढ़ पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पुलिस ने शहर के नाहरगढ़ थाना इलाके में कलेक्शन एजेंट से 20 लाख रुपए लूटने की वारदात का खुलासा कर दिया. नाहरगढ़ थाना पुलिस ने लूट मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 18.93 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन बरामद किया. वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी जब्त कर ली. ये कलेक्शन एजेंट से दिनदहाड़े रुपयों से भरा बैग छीन भागे थे. आरोपियों ने महंगे शौक पूरे करने को वारदात की थी. पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले, गूगल और एआई की मदद से आरोपियों का सुराग लगाया.