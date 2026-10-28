जयपुर में 20 लाख की लूट का खुलासा: नशे की लत और महंगे शौक ने बनाया लुटेरा...18 लाख से ज्यादा नकदी बरामद
पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले. गूगल और एआई की मदद से लगाया सुराग.
Published : October 28, 2026 at 8:41 PM IST
जयपुर: पुलिस ने शहर के नाहरगढ़ थाना इलाके में कलेक्शन एजेंट से 20 लाख रुपए लूटने की वारदात का खुलासा कर दिया. नाहरगढ़ थाना पुलिस ने लूट मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 18.93 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन बरामद किया. वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी जब्त कर ली. ये कलेक्शन एजेंट से दिनदहाड़े रुपयों से भरा बैग छीन भागे थे. आरोपियों ने महंगे शौक पूरे करने को वारदात की थी. पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले, गूगल और एआई की मदद से आरोपियों का सुराग लगाया.
नशे और महंगे शौक के आदी: डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बुधवार शाम बताया कि शास्त्री नगर निवासी मोहम्मद फैजान, भट्ठा बस्ती के मोहम्मद आदिल और कैफ को पकड़ा है. लूटी रकम 18.93 लाख रुपए और एक मोबाइल तथा स्कूटी जब्त की. आरोपी नशे और महंगे शौक के आदी हैं. शौक पूरा करने को रैकी कर लूट करते थे. आरोपियों को पकड़ने में कांस्टेबल विजय कुमार और रविन्द्र की विशेष भूमिका रही है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
पढ़ें: स्कूटी पर बैठा कचौरी खा रहा कलेक्शन एजेंट, 20 लाख रुपए भरा बैग ले भागे दो बदमाश
ये था मामला: पुलिस के अनुसार, 26 अक्टूबर को कलेक्शन एजेंट चंपालाल साथी हितेश कुमार के साथ सीकर हाउस से व्यापारियों से कैश कलेक्शन के बाद जयलाल मुंशी के रास्ते पर एक दुकान पर रूके. हितेश पेमेंट लेने दुकान में चला गया. चंपालाल दुकान के बाहर स्कूटी पर बैठा था. कलेक्शन के रुपयों से भरा बैग स्कूटी के पायदान पर रखा था. तभी स्कूटी सवार दो युवक आए और रुपए से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गए. पीड़ित ने बैग में 20 लाख रुपए नकदी होना बताया. पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की.
गूगल और एआई की मदद : एडिशनल डीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह शेखावत और एसीपी कोतवाली ओमप्रकाश गोदारा के निर्देशन में नाहरगढ़ एसएचओ भंवरसिंह राठौड़ के नेतृत्व में स्पेशल टीमों का गठन किया. स्पेशल टीमों ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज चेक किए. फुटेज में संदिग्ध स्कूटी नजर आई, जिस पर AK लिखा था. हालांकि, स्कूटी के नंबर साफ नहीं नजर आ रहे थे. पुलिस ने गूगल और एआई की मदद से स्कूटी के नंबर की पहचान की.
पढ़ें: चोरी करने घर आए...टोकने पर चचेरे भाइयों ने रॉड से किए ताबड़तोड़ वार और ले भागे लाखों का माल
पढ़ें:अलवर: रेकी कर फ्लैट में चोरी, फोन बंद कर पुलिस को किया गुमराह, फिर भी पकड़े गए शातिर बदमाश
पढ़ें: तिजोरी लूट का खुलासा: 8 टीमों ने खंगाले 500 सीसीटीवी, पहाड़ों में ड्रोन उड़ाया, तब जाकर नारनौल से किया गिरफ्तार