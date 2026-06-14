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संत देवानद हत्याकांड : आरोपी नेटवर्क VPN बना कर रहे थे कॉलिंग, गोवा में करने जा रहे थे इंजॉय, पुणे से गिरफ्तार

आदित्य वर्मा की पत्नी माइकल जॉर्ज ने भी साक्ष्यों को मिटाने में मदद की थी, ऐसे में उसे भी गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने गिरफ्तार किए आदित्य वर्मा, अंकित बैरवा और माइकल जॉर्ज
पुलिस ने गिरफ्तार किए आदित्य वर्मा, अंकित बैरवा और माइकल जॉर्ज (ईटीवी भारत कोटा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 14, 2026 at 7:41 AM IST

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कोटा : चंद्रसेल मठ के युवा संत देवानंद महाराज की हत्या के मामले में पुलिस ने कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया है. इनमें से दो आरोपियों को महाराष्ट्र के पुणे से कोटा लाकर गिरफ्तार किया गया है. वहीं आरोपियों में साक्ष्य को मिटाने में मदद करने वाली आरोपी की पत्नी भी शामिल है. आरोपी घटना के बाद आपस में संपर्क में भी थे, लेकिन यह नेटवर्क वीपीएन बनाकर बात कर रहे थे, ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो.

पूरे मामले को लेकर कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम ने शनिवार को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में आदित्य वर्मा शामिल है, जिसने वकील संतोष राय के साथ मिलकर साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया. इस घटना में उसने अपने बुआ के लड़के अंकित बैरवा को भी शामिल किया था, जिसे भी गिरफ्तार किया गया है. उनके साथ एक नाबालिग भी निरुद्ध हुआ है. यह भी घटना को अंजाम देने के लिए आरोपियों के साथ पहुंच गया था. वहीं, आदित्य वर्मा की पत्नी माइकल जॉर्ज ने भी साक्ष्यों को मिटाने में मदद की थी, ऐसे में उसे भी गिरफ्तार किया गया है.

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एसपी गौतम ने बताया कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद पहले अपने घर चले गए, जहां पर सभी आरोपियों के कपड़ों को माइकल जॉर्ज ने साफ किया था. उनके कपड़ों पर खून था, जिसे साफ किया गया था. यहां तक कि माइकल जॉर्ज के सामने ही पूरी हत्या की प्लानिंग हुई है. उसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी थी. इस मामले में पहले से गिरफ्तार संतोष राय और पुष्पेंद्र सिंह उर्फ प्रिंस से पूछताछ की जा रही है.

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गोवा में करने जा रहे थे इंजॉय : हत्या करने के बाद आरोपी बस से जयपुर चले गए थे, जहां पर यह संतोष राय से मिले भी थे. इसके बाद यह दिल्ली चले गए और दिल्ली से महाराष्ट्र होते हुए गोवा जा रहे थे. यहां पर यह छुपने भी जा रहे थे और एंजॉय करने वाले थे. हालांकि, इन्हें कोटा पुलिस की सूचना पर पुणे रूरल पुलिस ने दौंड स्टेशन के नजदीक से पकड़ लिया था. वहां से इन्हें कोटा लाया गया और गिरफ्तार किया गया है. इन्हें शुरुआती तौर पर 1 लाख रुपए मिले थे, हालांकि और कितनी राशि किस व्यक्ति को मिली है, यह पूछताछ में खुलासा होगा.

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पूछताछ में खुलेंगे और भी राज : गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को रविवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस रिमांड पर लाया जाएगा. माइकल जॉर्ज को जेल भेज दिया गया है. आरोपी आदित्य, अंकित, संतोष और पुष्पेंद्र को एक साथ बिठाकर घटनाक्रम समझा जाएगा. इसके साथ ही पूरे मामले में इनकी निशानदेही पर और कौन-कौन मददगार था या फिर कौन-कौन शामिल था, यह पता लगाया जाएगा. इस मामले में संभावना जताई जा रही है कि अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिन्हें भी घटना में आरोपी बनाया जाएगा. मंदिर के चौकीदार और अन्य समिति के लोगों पर भी शक है.

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