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बिजनौर में तीन हादसे; तेज धारा में बहा युवक, मालन नदी में दो बच्चे डूबे, एक की बचाई गई जान

बिजनौर: पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं. साथ ही सड़कों पर भी पानी भर गया है. इसके कारण हादसे भी हो रहे हैं. जिले के अलग-अलग इलाकों में तीन घटनाएं हुई हैं. इसमें तैरने के लिए गए तीन बच्चों में से दो डूब गए. जबकि एक बच्चे को स्थानीय लोगों द्वारा बचा लिया गया. दूसरी घटना मंडावर के रावली ब्रह्मपुरी क्षेत्र की है, जहां पर एक व्यक्ति रपटे को पार करने के दौरान तेज बहाव में बह गया. जबकि तीसरी घटना बिजनौर के गांव गोपालपुर में हुई है. इसमें तालाब में बरसाती पानी में एक व्यक्ति डूब गया.

बता दें कि बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के मालन नदी के पुल पर तीन बच्चों ने तैरने के लिए नदी में छलांग लगा दी. छलांग लगाने के दौरान तीनों बच्चे शादाब, आलिम और शादिल नदी में डूबने लगे. तभी स्थानीय लोगों ने एक बच्चे आलिम की तो जान बचा ली, जबकि बाकी दो बच्चे लापता बताए जा रहे हैं. उधर बच्चों की डूबने की सूचना पर मौके पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा. साथ ही ग्रामीणों की भी भीड़ जमा हो गई. वहीं मौके पर पहुंचीं सीओ नजीबाबाद आकांक्षा गौतम ने बताया कि तीन बच्चों ने मालन नदी के पुल पर चढ़कर नदी में छलांग लगा दी थी. जिसमें की एक बच्चा सुरक्षित है. बाकी दो बच्चे लापता है. साथ ही एनडीआरएफ की टीम को सूचना दे दी गई है. जल्दी एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचेगी और बच्चों की तलाश करेगी.

दूसरी घटना मंडावर थाना क्षेत्र के रावली ब्रह्मपुरी बंधे की है. जहां पर तेज बहाव में रविंद्र (42) रपटे को पार करने के दौरान तेज बहाव में बह गया. पता चला है कि रविंद्र हल्दौर का रहने वाला था और यहां एक रिश्तेदारी में मंडावर आया था. बरहाल पुलिस द्वारा रविंद्र को तलाश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है. वहीं तीसरी घटना गांव गोपालपुर की है. जहां तालाब में बरसात का पानी भरने के कारण एक व्यक्ति डूब गया. उसकी भी तलाश की जा रही है.

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