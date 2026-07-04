मोहित शर्मा हत्या मामला: फरार तीनों दोस्त गिरफ़्तार, मुख्य आरोपी की पहले हो चुकी गिरफ्तारी
गाजियाबाद में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा मोहित शर्मा हत्या कांड के तीन वांछित आरोपी गिरफ्तार. मुख्य आरोपी की पहले हो चुकी गिरफ्तारी
Published : July 4, 2026 at 5:33 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में "थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में तीन वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है.बताया जा रहा है कि दोस्तों की हरिद्वार ट्रिप के दौरान कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरने से शुरू हुआ विवाद दोस्ती पर इतना भारी पड़ा की जन्मदिन पार्टी के बहाने बुलाकर दोस्तों ने मोहित शर्मा की चाकू गोदकर हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में मृतक मोहित शर्मा के तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया है. जबकि मुख्य आरोपी गौरव शर्मा की पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी हो चुकी है.
कोल्ड ड्रिंक गिरने के कारण शुरू हुआ विवाद :
पुलिस के मुताबिक, मृतक मोहित की गौरव शर्मा, देव, न्याय और हरीश के साथ दोस्ती थी. सभी दोस्त अक्सर एक साथ बैठा करते थे. घूमना फिरना भी एक साथ होता था. कुछ दिन पहले मृतक मोहित सभी दोस्तों के साथ हरिद्वार गया था. वहां पर मृतक मोहित से गौरव शर्मा के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिर जाने के कारण आपस में झगड़ा हो गया. बाद में दोनों का आपसी समझौता हो गया था लेकिन गौरव के मन में इस बात को लेकर टीस थी. जिसके चलते गौरव शर्मा के साथ मिलकर सभी दोस्तों ने मोहित की हत्या का प्लान बना लिया.
बर्थडे पार्टी के बहाने मोहित को बुलाकर की हत्या
गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया कि प्लान के मुताबिक 2 जुलाई 2026 को रात में बर्थडे पार्टी करने के बहाने मोहित को बुलाया था. मोहित पार्टी में पहुंच गया. पार्टी के दौरान चाकू मारकर मोहित की हत्या कर दी और घटनास्थल से सभी आरोपी फरार हो गए.
थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मोहित शर्मा की हत्या के अभियोग में तीन वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है. देव उर्फ शक्ति, न्याय उर्फ अजय और हरी उर्फ हरीश को गिरफ्तार किया गया है. 3 जुलाई 2026 को मुख्य आरोपी गौरव शर्मा को पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. प्रियाश्री पाल, एसीपी वेव सिटी
मोहित की दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. जिसके बाद कंप्रोमाइज कर मामले को खत्म कर दिया गया था. लेकिन दूसरा पक्ष लगातार रंजिश मानता रहा. मोहित के दोस्त उसे गाजियाबाद से बाहर ले जाकर मारने की योजना बना रहे थे. उन्होंने बताया कि मोहित को उसके दोस्त खाटू श्याम भी लेकर गए थे. खाटू श्याम से वापस लौटने के बाद दोस्त मोहित को अगले दिन हरिद्वार ले गए. हरिद्वार से वापस आने के दो दिन बाद जन्मदिन मनाने के बहाने मोहित को दोस्तों ने अपने घर बुलाया. घर बुलाकर उसे शराब पिलाई गई इसके बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई.
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