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मोहित शर्मा हत्या मामला: फरार तीनों दोस्त गिरफ़्तार, मुख्य आरोपी की पहले हो चुकी गिरफ्तारी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में "थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में तीन वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है.बताया जा रहा है कि दोस्तों की हरिद्वार ट्रिप के दौरान कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरने से शुरू हुआ विवाद दोस्ती पर इतना भारी पड़ा की जन्मदिन पार्टी के बहाने बुलाकर दोस्तों ने मोहित शर्मा की चाकू गोदकर हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में मृतक मोहित शर्मा के तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया है. जबकि मुख्य आरोपी गौरव शर्मा की पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी हो चुकी है.

कोल्ड ड्रिंक गिरने के कारण शुरू हुआ विवाद :

पुलिस के मुताबिक, मृतक मोहित की गौरव शर्मा, देव, न्याय और हरीश के साथ दोस्ती थी. सभी दोस्त अक्सर एक साथ बैठा करते थे. घूमना फिरना भी एक साथ होता था. कुछ दिन पहले मृतक मोहित सभी दोस्तों के साथ हरिद्वार गया था. वहां पर मृतक मोहित से गौरव शर्मा के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिर जाने के कारण आपस में झगड़ा हो गया. बाद में दोनों का आपसी समझौता हो गया था लेकिन गौरव के मन में इस बात को लेकर टीस थी. जिसके चलते गौरव शर्मा के साथ मिलकर सभी दोस्तों ने मोहित की हत्या का प्लान बना लिया.

बर्थडे पार्टी के बहाने मोहित को बुलाकर की हत्या