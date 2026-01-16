हरियाणा के 4 जिलों के लघु सचिवालयों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल पर आया मैसेज

ETV Bharat / state

अंबाला/कुरुक्षेत्र/यमुनानगरः हरियाणा में शुक्रवार को अलग-अलग ई-मेल के माध्यम से कई जिलों के लघु सचिवालय को उड़ाने की धमकी आई. यह धमकी कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद और अंबाला के उपायुक्तों के ई-मेल पर मिला है. ई-मेल मिलने के बाद प्रशासनिक और पुलिस महकमें में खलबली मच गई. बम थ्रेट मिलने के बाद तीनों उपायुक्त कार्यालयों के एक-एक कोने को पुलिस, बम स्कॉयर्ड और डॉग स्कॉयर्ड टीम ने खंगाला. इस दौरान रिकॉर्ड रूम, उपायुक्त सहित अधिकारियों के सरकारी वाहनों की भी जांच की गई. लेकिन कहीं से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

क्या बोले अंबाला डीसीः अंबाला उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि "आज सुबह-सुबह एक धमकी भारी मेल आया जिसमें उपायुक्त कार्यालय को बम से उड़ने की धमकी दी गई थी. समय-समय पर इस तरह के मेल आते रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए मैं खुद ऑफिस पहुंचा. वहां पर एक मीटिंग थी. उसको कैंसिल किया. इसके साथ-साथ बम स्कॉयर्ड और डॉग्स कैरेट की टीम बुलाया गया. पूरे ऑफिस की जांच करायी गई. लेकिन कोई विस्फोटक सामग्री या कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. यह किसी शरारती तत्व का काम है. कोई शरारती तत्व है जो इस तरह की हरकत करता है. पुलिस इस बारे में जांच कर रही है."

कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय (Etv Bharat)

कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अफरातफरीः कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय को भी बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है. दरअसल कुरुक्षेत्र जिला उपयुक्त की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक थ्रेड मैसेज मिला, जिसमें सचिवालय को बम से उड़ाने की बात कही गई. इसी को लेकर कुरुक्षेत्र पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और सचिवालय में पहुंचकर बमनिरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड की टीम और पुलिस टीम ने जांच किया.

कार्यालयों में कई घंटे बाधित रहा कामःबता दें कि हरियाणा के तीन जिले कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद और अंबाला के जिला उपयुक्त को ईमेल आईडी पर एक मैसेज प्राप्त होता है जिसमें लघु सचिवालय में बम लगाने की बात कही जाती है. इस कारण प्रशासन अलर्ट मोड पर आकर स्टाफ और आम पब्लिक को बाहर निकाला जाता है. पुलिस जांच के चलते कुछ घंटे वहां पर काम भी बाधित रहा.

Bomb Threat In Mini Secretariats
बम से उड़ाने की धमकी के बाद जांच में जुटी डॉग स्कॉयर्ड की टीम (Etv Bharat)

टॉयलेट, लिफ्ट और पार्किंग स्थल की भी की गई जांचः घटना की सूचना मिलते ही कुरुक्षेत्र के सिटी थाना प्रभारी सुनील भी मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे. टीम के साथ मिलकर लघु सचिवालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की गहनता से जांच किया जा रहा है. सचिवालय में बने हुए प्रत्येक कमरे की जांच की गई. टॉयलेट से लेकर लिफ्ट और पार्किंग स्थल की जांच की गई है. लेकिन करीब 2 घंटे जांच के बाद पुलिस को कुछ नहीं पाया. हालांकि इस मामले में अभी तक प्रशासनिक बयान सामने नहीं आया है.

Bomb Threat In Mini Secretariats
लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद जांच में जुटी (Etv Bharat)

यमुनानगर में भी मिली धमकी: यमुनानगर डीसी के मेल पर भी लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की बात सामने आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया. ई-मेल मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. एहतियात के तौर पर लघु सचिवालय परिसर और उसके आसपास के इलाके को खाली कराया गया. आम लोगों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिसर में प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई. यमुनानगर की जिला उपायुक्त प्रीति ने आम लोगों से अपील की है कि "वे अफवाहों पर ध्यान न दें. पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और जांच जारी है."

BOMB THREAT IN MINI SECRETARIATS
यमुनानगर लघु सचिवालय में तैनात बम स्कॉयर्ड की टीम (Etv Bharat)

गहन तलाशी ली गईः मौके पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया. दोनों टीमों ने लघु सचिवालय के अंदर और बाहर गहन तलाशी अभियान शुरू किया. हर कमरे, गलियारे, पार्किंग और आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच की गई, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक की आशंका को समय रहते टाला जा सके.

