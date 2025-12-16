ETV Bharat / state

अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 32 लाख की ठगी, बैकुंठपुर पुलिस ने 2 को पकड़ा

कोरिया: थाना बैकुंठपुर पुलिस ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ठगी करने वाले लोगों को पकड़ा है. पकड़े गए लोगों ने अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से 32 लाख पीड़ित से ट्रांसफर कराए. पीड़ित ने बैकुंठपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दिनांक 21 मई 2023 को उनके मोबाइल नंबर पर किसी अज्ञात आरोपी द्वारा वीडियो कॉल किया गया. पीड़ित ने बताया कि वीडियो कॉल में एक लड़की दिखाई दी. जिसके बाद पीड़ित ने अपना मोबाइल बंद कर दिया. इसके बाद आरोपी ने पीड़ित के मोबाइल नंबर पर वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट लेकर गंदी-गंदी फोटो भेजा और 50 हजार की मांग करने लगा. पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने रुपए नहीं देने पर स्क्रीनशॉट वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिससे डरकर पीड़ित ने अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से 32 लाख ट्रांसफर कर दिए.

अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ठगी

पीड़ित की शिकायत पर थाना बैकुंठपुर में अपराध क्रमांक 168/23 धारा 388, 420, 120 B IPC एवं 66 घ IT act का अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है. विवेचना दौरान पुलिस अधीक्षक कोरिया रवि कुमार कुर्रे के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी राजेश साहू ने थाना बैकुंठपुर व साइबर सेल की एक टीम गठित की.



थाना प्रभारी विपिन लकड़ा ने बताया कि बैंक खाता व मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी मकसूद उर्फ मक्कू, पिता आजाद, उम्र 28 वर्ष, निवासी पेमा खेड़ा थाना पुन्हाना मेवात हरियाणा और प्रदीप, पिता जगराम चौधरी, उम्र 20 वर्ष, निवासी तातरपुर मेवात, हरियाणा को मेवात हरियाणा एवं अलवर राजस्थान से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.



