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राजस्थान में बम धमकी का सिलसिला: एक साथ छह शहरों कोटा, बारां, उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और डूंगरपुर में हड़कंप, सभी धमकियां फर्जी निकलीं

कोटा के नयापुरा थाने की कलेक्ट्रेट चौकी पर तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा ने बताया कि सुबह 10:20 बजे पर उन्हें इस संबंध में सूचना मिली थी. इसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया. परिसर में ग्रामीण एसपी ऑफिस, रेवेन्यू कोर्ट, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और ट्रेजरी सहित दर्जनों कार्यालय संचालित होते हैं. सूचना के बाद कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और हर चैंबर की तलाशी ली गई. मौके पर दमकल और एंबुलेंस भी पहुंच गई. इसी प्रकार बारां में सुबह करीब 9:30 बजे बम की सूचना मिली. इस सूचना से वहां हड़कंप मच गया. उस समय कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी थी और अधिवक्ता व पक्षकार मौजूद थे. सूचना मिलते ही पूरे परिसर को खाली करा लिया गया और पुलिस ने चारों ओर घेराबंदी कर दी. पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया. परिसर की जांच जारी थी.

कोटा/बारां/ उदयपुर/ जोधपुर/ बाड़मेर/ डूंगरपुर: राजस्थान में सोमवार सुबह एक साथ छह शहरों – कोटा, बारां, उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और डूंगरपुर – में बम उड़ाने की ई-मेल धमकियों ने प्रशासन और आमजन में दहशत फैला दी. कोटा कलेक्ट्रेट, बारां जिला न्यायालय, उदयपुर जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर कलेक्ट्रेट, बाड़मेर कोर्ट परिसर और डूंगरपुर कलेक्ट्री को निशाना बनाकर फर्जी संदेश भेजे गए. सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और एंटी-सबोटाज टीमें मौके पर पहुंच गईं. सभी परिसरों को तुरंत खाली करवाकर सघन तलाशी अभियान चलाया गया. घंटों जांच के बाद कहीं भी कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद सभी स्थानों को सुरक्षित घोषित कर दिया गया. पुलिस ने अब तक की गई जांच में सभी धमकियों को फर्जी बताया है, लेकिन ई-मेल के स्रोत का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है. बाड़मेर में यह दूसरी बार इस तरह की धमकी मिली है, जबकि अन्य शहरों में पहली बार यह घटना सामने आई है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है.

कोटा कलेक्ट्रेट डेढ़ घंटे की जांच के बाद सुरक्षित घोषित: कोटा कलेक्ट्रेट की करीब डेढ़ घंटे तक जांच चली. इसके बाद कलेक्ट्रेट को पूरी तरह से सुरक्षित घोषित किया गया. एडीएम सिटी अनिल कुमार सिंघल ने बताया कि सीकर कलेक्ट्रेट के लिए मेल के जरिए धमकी मिली थी. इसे कोटा भी फॉरवर्ड किया गया था, इसीलिए एसओपी के तहत जांच पड़ताल करवाई गई है. दूसरी तरफ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियति शर्मा का कहना था कि पूरी तरह से जांच के बाद सब कुछ सामान्य और सुरक्षित घोषित किया गया है.

बारां जिला न्यायालय में खाली पड़ा वकीलों का सीटिंग एरिया (ETV Bharat Kota)

उदयपुर कोर्ट परिसर भी धमकी का शिकार: उदयपुर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में सोमवार सुबह ईमेल के जरिए बम उड़ाने की धमकी मिली. बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि कार्यवाही शुरू होने से पहले ही परिसर पूरी तरह खाली करवा दिया गया. जांच के लिए एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंची. कोर्ट परिसर खाली होने के बाद बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. कोर्ट चौराहे पर वकीलों और आम नागरिकों का जमावड़ा लगने से यातायात भी प्रभावित हुआ. पुलिस लगातार लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की. दोपहर तक तीनों स्थानों पर तलाशी अभियान जारी था. प्रारंभिक जांच में धमकियों को फर्जी बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने ईमेल और संदेशों के स्रोत का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी है.

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बाड़मेर में कोर्ट को उड़ाने की धमकी: सरहदी जिले के कोर्ट परिसर को एक बार फिर बम उड़ाने की धमकी देकर हड़कंप मचा दिया गया. सोमवार सुबह ई-मेल के जरिए यह धमकी भेजी गई. सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधी दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए. कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवाकर सघन तलाशी अभियान चलाया गया. कोर्ट रूम, गैलरी और पूरे परिसर की बारीकी से जांच की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. लगभग डेढ़ घंटे बाद परिसर खोल दिया गया और कामकाज शुरू हो गया. यह दूसरी बार है जब इसी तरह की धमकी दी गई है. पहले तमिलनाडु से ई-मेल भेजे गए थे. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि हाईकोर्ट और जिला न्यायाधीश को यह धमकी भरा मेल मिला था. मेल की जांच की जा रही है.

डूंगरपुर में तलाशी के दौरान मौजूद पुलिस बल (ETV Bharat Dungarpur)

डूंगरपुर कलेक्ट्री में 16 बम रखने की धमकी: सोमवार सुबह कलेक्ट्री परिसर में 16 बम रखने की ई-मेल धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. कलेक्टर देशलदान के आदेश पर कलेक्ट्री, जिला परिषद, एसडीएम ऑफिस और कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवा दिया गया. अधिकारी-कर्मचारी सड़क पर आ गए. पुलिस, फायर ब्रिगेड और सुरक्षा टीमों ने गहन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला. एसपी मनीष कुमार ने बताया कि जांच जारी है, एहतियातन सभी को बाहर रखा गया है. पूरी जांच के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा.