बारां कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला

धमकी के बाद कलेक्ट्रेट व एसपी ऑफिस खाली करा लिया. कोटा से डॉग स्क्वायड व बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया.

team conducting the investigation at the Baran Collectorate
बारां कलेक्ट्रेट में जांच करती टीम (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 1:34 PM IST

बारां: जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी एक बार फिर मिली है. इसके बाद कलेक्टर कार्यालय में हड़कंप मच गया. आनन फानन में पुलिस और प्रशासन ने कर्मचारियों को बाहर निकालकर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट बंद कर सघन जांच की. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि बारां डीएम की ऑफिशियल आईडी पर शुक्रवार सुबह ईमेल मिला. इसमें कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी थी.

सूचना पर पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. जांच में जुट गए. प्रशासन ने ऐहतियातन लोगों के कलेक्टर कार्यालय में आवाजाही पर रोक लगा दी. कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार को बंद कर गार्ड लगा दिए. धमकी के बाद कलेक्ट्रेट व एसपी ऑफिस खाली करा लिया. कोटा से डॉग स्क्वायड व बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया है. हमारी डीएसबी टीम जांच में जुटी है, मगर अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. पता लगा रहे हैं कि यह मेल किस आईडी से आया है.

बारां एएसपी राजेश चौधरी . (ETV Bharat Baran)

पढ़ें:Bomb Threat : ईमेल में लिखा- तमिल व पाकिस्तानियों का बदला जल्द, अलवर कलेक्ट्रेट परिसर में होगा धमाका

दो-तीन बार पहले भी मिली धमकी: इससे पहले भी 2-3 बार ऐसे धमकी भरे ईमेल जिला कलेक्टर की मेल आईडी पर मिल चुके हैं. अभी तक पता नहीं चला कि आखिर यह किसकी हरकत है. इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ है या फिर यूं ही परेशान करने वाली हरकत है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई. जिस ईमेल आईडी से मेल आया है, पुलिस उसका आईपी एड्रेस पता लगाने में जुटी है.

