'एक मिनट में मंत्री पद छोड़ दूंगा' मोदी के 'हनुमान' की तीखी जुबान, आखिर क्या चाहते हैं चिराग पासवान?
चिराग पासवान ने इन दिनों अपने बयानों से बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है. सवाल है कि उनके मन में क्या है? रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : September 29, 2026 at 7:56 PM IST
पटना: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं. 'एक मिनट में मंत्री पद छोड़ दूंगा' बोलकर उन्होंने सियासी खलबली मचा दी है. चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वह बीजेपी से नाराज हैं? सवाल ये भी है कि एनडीए का हिस्सा रहते हुए आखिर क्यों वह लगातार अपनी अलग राजनीतिक पहचान मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं?
पिता रामविलास की राह पर चिराग
'एक मिनट में मंत्री पद छोड़ दूंगा', जैसा बयान नया नहीं है. चिराग ने यह बात 30 सितंबर 2024 को पटना में पार्टी के एससी-एसटी प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में भी कह चुके हैं. अभी हाल में भी प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान दोहराया कि चाहे वह किसी भी गठबंधन में हों या किसी भी मंत्री पद पर हों, अगर उन्हें लगे कि संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो वह मंत्री पद छोड़ देंगे. उन्होंने इसके लिए अपने पिता रामविलास पासवान के मंत्री पद छोड़ने का उदाहरण भी दिया था.
"अगर संविधान और आरणक्ष के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हुई तो मैं एक मिनट में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा. मेरे पिता ने भी मंत्री पद छोड़ने से पहले नहीं सोचा था."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री सह अध्यक्ष, एलजेपीआर
चुनाव के पहले चिराग के बदल जाते हैं सुर
दरअसल चुनाव के पहले चिराग पासवान के सुर बदल जाते हैं. आने वाले दिनों में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं. इन चुनावों में वह बीजेपी से मजबूत हिस्सेदारी चाहते हैं. उनकी नजर विशेष तौर पर यूपी पर है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए भी वह लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं.
चिराग पासवान का 'मिशन यूपी'
हाल के कुछ दिनों में चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय हैं. तीन बड़े कार्यक्रम अलग-अलग इलाकों में कर चुके हैं. वैसे उनकी तैयारी सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की है. इसके लिए पार्टी के स्तर पर उम्मीदवारों की तलाश भी शुरू कर दी गई है. हालांकि उनकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है लेकिन अगर बात नहीं बनी तो वह अकेले ही मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं.
चिराग का यूपी फॉर्मूला
वैसे तो चिराग पासवान सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं लेकिन माना जा रहा है कि अगर बीजेपी से समझौते पर बात बन जाती है तो वह 10-15 सीटों पर मान जाएंगे. फिलहाल दलित मतदाताओं पर फोकस है. हालांकि उन्होंने '3P' फॉर्मूला भी बनाया है, जिसमें पासवान के साथ पंडित (ब्राह्मण) और पासी को शामिल किया गया है. यूपी में ब्राह्मण 9-10 फीसद, पासी 3-4% और पासवान (दुसाध) 0.1 से 0.2 प्रतिशत है.
"हम उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. हमारे नेता चिराग पासवान वहां कई भव्य कार्यक्रम कर चुके हैं. हम उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अगर गठबंधन नहीं होता है तो हम यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे."- सत्यानंद शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)
बिहार कैबिनेट में चाहते हैं अधिक हिस्सेदारी
चिराग पासवान को बिहार में उम्मीद के मुताबिक हिस्सेदारी नहीं मिली है. उनके मुकाबले उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को अधिक हिस्सेदारी मिली है. इस बात की कसक भी उनके मन में है. एलजेपीआर के 19 विधायक हैं, इसके बावजूद उनकी पार्टी के कोटे में सिर्फ दो कैबिनेट बर्थ है. वहीं, 5 विधायकों वाले जीतनराम मांझी और 4 विधायकों वाले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हिस्से में एक-एक मंत्री पद है. चिराग को उम्मीद थी कि विधायकों के अनुपात में उनकी पार्टी को सम्राट कैबिनेट में कम से कम 3 मंत्री पद मिलेगा.
मोदी मंत्रिमंडल में मनचाहा मंत्री पद
केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की चर्चा है. कई मंत्रियों को जहां केंद्रीय कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, वहीं कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं. चिराग पासवान को भी उम्मीद है कि केंद्रीय कैबिनेट में उन्हें बेहतर जिम्मेदारी मिले क्योंकि उन्हें बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी मिला है. वह अपने लिए भारी भरकम मंत्री पद चाहते हैं.
लोक जनशक्ति पार्टी के हैं 5 सांसद
चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) के 5 लोकसभा सांसद हैं. इनमें खुद चिराग पासवान (हाजीपुर), अरुण भारती (जमुई), राजेश वर्मा (खगड़िया), शांभवी चौधरी (समस्तीपुर) और वीणा देवी (वैशाली) शामिल हैं. दूसरी तरफ जीतनराम मांझी अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के अकेले सांसद हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) का लोकसभा में कोई सांसद नहीं है. हालांकि बीजेपी के सहयोग से वह खुद राज्यसभा के सांसद हैं.
कई मसलों पर चिराग का अलग स्टैंड
आरक्षण हो, कानून-व्यवस्था हो या फिर अन्य ज्वलंत मुद्दे. चिराग पासवान गाहे-बगाहे अपने बयानों से बीजेपी और एनडीए को असहज कर देते हैं. उनका संदेश स्पष्ट है कि गठबंधन अपनी जगह है लेकिन आरक्षण और संविधान से जुड़े मुद्दों पर उनकी पार्टी का अपना स्टैंड अलग है. साथ ही जनहित के मुद्दों से कोई समझौता नहीं करेंगे.
लेटरल एंट्री पर कड़ा रुख
अगस्त 2024 में केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री प्रक्रिया पर चिराग पासवान ने सार्वजनिक तौर पर आरक्षण लागू करने की मांग की. बाद में सरकार ने संबंधित भर्ती विज्ञापन वापस लेने को कहा था.
दलित आरक्षण पर जानिये पक्ष
सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2024 के फैसले के बाद 'कोटे के भीतर कोटा' का मुद्दा एनडीए के भीतर भी अलग-अलग मतों का विषय बना. चिराग पासवान ने इस विषय पर अपना रुख रखा था. उन्होंने साफ कर दिया कि वह ऐसा नहीं चाहते और इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे.
कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल
तीसरा मामला बिहार की कानून-व्यवस्था का है. 2025 में चिराग पासवान ने बिहार सरकार की कानून-व्यवस्था को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे. अभी हाल में ही महिला अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर भी अपने बयानों से अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया.
SIR पर भी बीजेपी को किया असहज
हाल में ही जब एक मीडिया रिपोर्ट्स में एसआईआर और चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठे तो विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया. इसको लेकर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और सारे सवालों का जवाब देना चाहिए.
'अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है कि वो अपने पक्ष मे अपनी बातों को मजबूती से रखें. अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही जनता का संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है.'
छात्रों पर लाठीचार्ज की मुखालफत
अगस्त 2026 में पटना में TRE-4 अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को चिराग पासवान ने गलत ठहराया था. उन्होंने कहा कि सत्ता में होने का मतलब यह नहीं कि वे हर मुद्दे पर चुप रहें. जो गलत है, वह गलत है.
क्या चाहते हैं चिराग पासवान?
समय-समय पर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना, विपक्ष के मुद्दों पर अपने बयानों से बीजेपी को असहज करना और अब इस्तीफा देने की धमकी देकर आखिर चिराग पासवान करना क्या चाहते हैं? एलजेपीआर उपाध्यक्ष सत्यानंद शर्मा कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 'बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट' को लेकर कोई समझौता नहीं करते हैं. इसलिए वह जनहित के मुद्दों पर बोलने से हिचकते नहीं हैं.
बीजेपी ने क्या कहा?
हालांकि बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का दावा है कि एनडीए में सब ठीक है. उन्होंने चिराग पासवान की नाराजगी को खारिज करते हुए कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है. जहां तक यूपी में गठबंधन का सवाल है तो इस पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा
"एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक-ठाक है और कोई नाराजगी या विवाद नहीं है. राज्यों में गठबंधन किस दल के साथ होगा, यह केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर तय किया जाता है. समय आने पर सब कुछ तय हो जाएगा."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बिहार बीजेपी
क्या कहते हैं जानकार?
वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे कहते हैं कि चिराग पासवान राजनीति के हार्ड बारगेनर माने जाते हैं. उनके पिता भी बारगेन करने में माहिर थे. अब जबकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो चिराग चाहते हैं कि उन्हें गठबंधन में चुनाव लड़ने का मौका मिले और सम्मानजनक हिस्सेदारी भी मिले. इस वजह से बयानों के जरिए वह एक तरीके से दबाव की राजनीति कर रहे हैं.
"अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है या लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है तो सीधे सीएम से मिलकर बात रखनी चाहिए. मीडिया में बयान देकर पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं. ये अक्सर चुनाव से पहले ही ऐसी बातें करते हैं. पूरी तरह अपने पिता के पद चिह्नों पर हैं. ये हार्ड बारगेनर हैं."- सुनील पांडे, वरिष्ठ पत्रकार
'इस्तीफे की धमकी चुनावी नैरेटिव'
वहीं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार कहते हैं कि चिराग पासवान के बयान से एनडीए के नेता असहज जरूर दिख रहे हैं. जब-जब विधानसभा चुनाव करीब आता है, तब-तब उनके बयान तल्ख हो जाते हैं. दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल, उत्तर प्रदेश चुनाव और बिहार में हिस्सेदारी को लेकर चिराग पासवान के मन में असंतोष है. वह यूपी में अधिक से अधिक विधानसभा सीट चाहते हैं, ताकि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके.
"अपने बयानों से चिराग पासवान बारगेनिंग करना चाहते हैं. जब उनको कहा जाएगा कि चुप रहिये तब वह अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे. उत्तर प्रदेश चुनाव में हिस्सेदारी चाहते हैं. जहां तक इस्तीफा की बात है तो यह महज चुनावी नैरेटिव है, पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं लेकिन कभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
किन राज्यों में चिराग की मौजूदगी?
बिहार के अलावे भी कई राज्यों में चिराग पासवान की पार्टी की मौजूदगी है. झारखंड में लोक जनशक्ति पार्टी के एक विधायक (जनार्दन पासवान) हैं, जबकि नागालैंड में दो विधायक (डॉ. सुखातो ए. सेमा और नाइबा कोन्याक) हैं. ऐसे में अगर आने वाले विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश, पंजाब या अन्य किसी राज्य में खाता खुलता है तो राष्ट्रीय पार्टी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी.
रामविलास पासवान ने बनाई थी लोजपा
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने जनता दल से अलग होकर वर्ष 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी. दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के बीच पार्टी की मजबूत पकड़ मानी जाती है. रामविलास के निधन के बाद साल 2021 में पार्टी दो गुटों में बंट गई. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख उनके चाचा पशुपति कुमार पारस हैं.
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