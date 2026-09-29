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'एक मिनट में मंत्री पद छोड़ दूंगा' मोदी के 'हनुमान' की तीखी जुबान, आखिर क्या चाहते हैं चिराग पासवान?

पिता रामविलास की राह पर चिराग

'एक मिनट में मंत्री पद छोड़ दूंगा', जैसा बयान नया नहीं है. चिराग ने यह बात 30 सितंबर 2024 को पटना में पार्टी के एससी-एसटी प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में भी कह चुके हैं. अभी हाल में भी प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान दोहराया कि चाहे वह किसी भी गठबंधन में हों या किसी भी मंत्री पद पर हों, अगर उन्हें लगे कि संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो वह मंत्री पद छोड़ देंगे. उन्होंने इसके लिए अपने पिता रामविलास पासवान के मंत्री पद छोड़ने का उदाहरण भी दिया था.

"अगर संविधान और आरणक्ष के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हुई तो मैं एक मिनट में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा. मेरे पिता ने भी मंत्री पद छोड़ने से पहले नहीं सोचा था."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री सह अध्यक्ष, एलजेपीआर

चुनाव के पहले चिराग के बदल जाते हैं सुर

दरअसल चुनाव के पहले चिराग पासवान के सुर बदल जाते हैं. आने वाले दिनों में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं. इन चुनावों में वह बीजेपी से मजबूत हिस्सेदारी चाहते हैं. उनकी नजर विशेष तौर पर यूपी पर है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए भी वह लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं.

चिराग पासवान का 'मिशन यूपी'

हाल के कुछ दिनों में चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय हैं. तीन बड़े कार्यक्रम अलग-अलग इलाकों में कर चुके हैं. वैसे उनकी तैयारी सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की है. इसके लिए पार्टी के स्तर पर उम्मीदवारों की तलाश भी शुरू कर दी गई है. हालांकि उनकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है लेकिन अगर बात नहीं बनी तो वह अकेले ही मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं.

चिराग का यूपी फॉर्मूला

वैसे तो चिराग पासवान सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं लेकिन माना जा रहा है कि अगर बीजेपी से समझौते पर बात बन जाती है तो वह 10-15 सीटों पर मान जाएंगे. फिलहाल दलित मतदाताओं पर फोकस है. हालांकि उन्होंने '3P' फॉर्मूला भी बनाया है, जिसमें पासवान के साथ पंडित (ब्राह्मण) और पासी को शामिल किया गया है. यूपी में ब्राह्मण 9-10 फीसद, पासी 3-4% और पासवान (दुसाध) 0.1 से 0.2 प्रतिशत है.

"हम उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. हमारे नेता चिराग पासवान वहां कई भव्य कार्यक्रम कर चुके हैं. हम उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अगर गठबंधन नहीं होता है तो हम यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे."- सत्यानंद शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)

बिहार कैबिनेट में चाहते हैं अधिक हिस्सेदारी

चिराग पासवान को बिहार में उम्मीद के मुताबिक हिस्सेदारी नहीं मिली है. उनके मुकाबले उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को अधिक हिस्सेदारी मिली है. इस बात की कसक भी उनके मन में है. एलजेपीआर के 19 विधायक हैं, इसके बावजूद उनकी पार्टी के कोटे में सिर्फ दो कैबिनेट बर्थ है. वहीं, 5 विधायकों वाले जीतनराम मांझी और 4 विधायकों वाले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हिस्से में एक-एक मंत्री पद है. चिराग को उम्मीद थी कि विधायकों के अनुपात में उनकी पार्टी को सम्राट कैबिनेट में कम से कम 3 मंत्री पद मिलेगा.

मोदी मंत्रिमंडल में मनचाहा मंत्री पद

केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की चर्चा है. कई मंत्रियों को जहां केंद्रीय कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, वहीं कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं. चिराग पासवान को भी उम्मीद है कि केंद्रीय कैबिनेट में उन्हें बेहतर जिम्मेदारी मिले क्योंकि उन्हें बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी मिला है. वह अपने लिए भारी भरकम मंत्री पद चाहते हैं.

लोक जनशक्ति पार्टी के हैं 5 सांसद

चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) के 5 लोकसभा सांसद हैं. इनमें खुद चिराग पासवान (हाजीपुर), अरुण भारती (जमुई), राजेश वर्मा (खगड़िया), शांभवी चौधरी (समस्तीपुर) और वीणा देवी (वैशाली) शामिल हैं. दूसरी तरफ जीतनराम मांझी अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के अकेले सांसद हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) का लोकसभा में कोई सांसद नहीं है. हालांकि बीजेपी के सहयोग से वह खुद राज्यसभा के सांसद हैं.

कई मसलों पर चिराग का अलग स्टैंड

आरक्षण हो, कानून-व्यवस्था हो या फिर अन्य ज्वलंत मुद्दे. चिराग पासवान गाहे-बगाहे अपने बयानों से बीजेपी और एनडीए को असहज कर देते हैं. उनका संदेश स्पष्ट है कि गठबंधन अपनी जगह है लेकिन आरक्षण और संविधान से जुड़े मुद्दों पर उनकी पार्टी का अपना स्टैंड अलग है. साथ ही जनहित के मुद्दों से कोई समझौता नहीं करेंगे.

लेटरल एंट्री पर कड़ा रुख

अगस्त 2024 में केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री प्रक्रिया पर चिराग पासवान ने सार्वजनिक तौर पर आरक्षण लागू करने की मांग की. बाद में सरकार ने संबंधित भर्ती विज्ञापन वापस लेने को कहा था.

दलित आरक्षण पर जानिये पक्ष

सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2024 के फैसले के बाद 'कोटे के भीतर कोटा' का मुद्दा एनडीए के भीतर भी अलग-अलग मतों का विषय बना. चिराग पासवान ने इस विषय पर अपना रुख रखा था. उन्होंने साफ कर दिया कि वह ऐसा नहीं चाहते और इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे.

कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

तीसरा मामला बिहार की कानून-व्यवस्था का है. 2025 में चिराग पासवान ने बिहार सरकार की कानून-व्यवस्था को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे. अभी हाल में ही महिला अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर भी अपने बयानों से अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया.