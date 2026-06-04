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हरियाणा में 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' के नाम से धमकी भरा ई-मेल, कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिर और रेलवे ट्रैक निशाने पर

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में सुरक्षा एजेंसियों को उस समय हाई अलर्ट पर डाल दिया गया, जब 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' के नाम से भेजे गए एक धमकी भरे ई-मेल ने राज्य के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों और सरकारी संस्थानों को बम से उड़ाने की चेतावनी दी. इस ई-मेल की शुरुआत "हरियाणा बनेगा खालिस्तान" जैसे भड़काऊ शब्दों से की गई है. ये धमकी ऐसे संवेदनशील समय में आई है, जब मुख्यमंत्री नायब सैनी के अगले कुछ दिनों में कुरुक्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाले हैं. वही धमकी मिलने के बाद जांच एजेंसी और स्थानीय पुलिस मंदिर में जांच के लिए पहुंची है. डॉग स्क्वॉड की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है.

ऐतिहासिक मंदिरों और रेलवे ट्रैक को उड़ाने का दावा : ​धमकी भरे ई-मेल में विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के दो सबसे प्रतिष्ठित और भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की बात कही गई है. इसमें ​स्थाणु महादेव मंदिर और पिहोवा का ​कार्तिकेय मंदिर शामिल है. इन दोनों ही मंदिरों में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. धमकी के बाद ऐतिहासिक मंदिरों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता खड़ी हो गई है. ​धमकी यहीं नहीं रुकी, मेल भेजने वाले ने 5 और 6 जून को चंडीगढ़, अंबाला और दिल्ली के बीच रेलवे ट्रैक पर आईईडी विस्फोट करने की चेतावनी भी दी है. मेल में आम जनता से अपील की गई है कि वे इन तारीखों पर यात्रा ना करें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें.

हरियाणा में 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' के नाम से धमकी भरा ई-मेल (ETV Bharat)

​मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र दौरे पर मंडराया साया : ​सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के आगामी कार्यक्रम इसी कुरुक्षेत्र क्षेत्र में निर्धारित हैं. ​5 जून को मुख्यमंत्री का कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम प्रस्तावित है. वहीं ​8 जून को सीएम का उसी स्थाणु महादेव मंदिर में कार्यक्रम है, जिसे उड़ाने की धमकी दी गई है. इसी दिन मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से सोमनाथ के लिए एक स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं.