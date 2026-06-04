ETV Bharat / state

हरियाणा में 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' के नाम से धमकी भरा ई-मेल, कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिर और रेलवे ट्रैक निशाने पर

हरियाणा में खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से धमकी भरा ई-मेल भेजा गया है. कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिर और रेलवे ट्रैक निशाने पर है.

Threatening email in the name of Khalistan National Army in Haryana Kurukshetra Temple Railway Track
हरियाणा में 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' के नाम से धमकी भरा ई-मेल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 4, 2026 at 5:54 PM IST

|

Updated : June 4, 2026 at 6:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में सुरक्षा एजेंसियों को उस समय हाई अलर्ट पर डाल दिया गया, जब 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' के नाम से भेजे गए एक धमकी भरे ई-मेल ने राज्य के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों और सरकारी संस्थानों को बम से उड़ाने की चेतावनी दी. इस ई-मेल की शुरुआत "हरियाणा बनेगा खालिस्तान" जैसे भड़काऊ शब्दों से की गई है. ये धमकी ऐसे संवेदनशील समय में आई है, जब मुख्यमंत्री नायब सैनी के अगले कुछ दिनों में कुरुक्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाले हैं. वही धमकी मिलने के बाद जांच एजेंसी और स्थानीय पुलिस मंदिर में जांच के लिए पहुंची है. डॉग स्क्वॉड की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है.

ऐतिहासिक मंदिरों और रेलवे ट्रैक को उड़ाने का दावा : ​धमकी भरे ई-मेल में विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के दो सबसे प्रतिष्ठित और भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की बात कही गई है. इसमें ​स्थाणु महादेव मंदिर और पिहोवा का ​कार्तिकेय मंदिर शामिल है. इन दोनों ही मंदिरों में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. धमकी के बाद ऐतिहासिक मंदिरों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता खड़ी हो गई है. ​धमकी यहीं नहीं रुकी, मेल भेजने वाले ने 5 और 6 जून को चंडीगढ़, अंबाला और दिल्ली के बीच रेलवे ट्रैक पर आईईडी विस्फोट करने की चेतावनी भी दी है. मेल में आम जनता से अपील की गई है कि वे इन तारीखों पर यात्रा ना करें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें.

हरियाणा में 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' के नाम से धमकी भरा ई-मेल (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र दौरे पर मंडराया साया : ​सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के आगामी कार्यक्रम इसी कुरुक्षेत्र क्षेत्र में निर्धारित हैं. ​5 जून को मुख्यमंत्री का कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम प्रस्तावित है. वहीं ​8 जून को सीएम का उसी स्थाणु महादेव मंदिर में कार्यक्रम है, जिसे उड़ाने की धमकी दी गई है. इसी दिन मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से सोमनाथ के लिए एक स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं.

Threatening email in the name of Khalistan National Army in Haryana Kurukshetra Temple Railway Track
धमकी भरा ई-मेल (ETV Bharat)

6 जून का हवाला और 'बदले' की बात : ​ई-मेल में कई बार "बदला, बदला, बदला" शब्द का इस्तेमाल किया गया है. धमकी देने वाले ने वर्ष 1984 में अमृतसर के दरबार साहिब (स्वर्ण मंदिर) में हुई सैन्य कार्रवाई (ऑपरेशन ब्लू स्टार) का जिक्र किया है. चूंकि 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां इस इनपुट को बेहद गंभीरता से देख रही हैं.

Threatening email in the name of Khalistan National Army in Haryana Kurukshetra Temple Railway Track
कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिर निशाने पर (ETV Bharat)

आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश : साइबर सेल और खुफिया एजेंसियां इस ई-मेल के आईपी एड्रेस और भेजने वाले के मूल स्रोत की जांच में जुट गई हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये किसी शरारती तत्व की हरकत है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है. फिलहाल, वीवीआईपी मूवमेंट और आगामी तारीखों को देखते हुए राज्य में तनाव और सतर्कता का माहौल है.

Threatening email in the name of Khalistan National Army in Haryana Kurukshetra Temple Railway Track
श्री स्थाणु मंदिर (ETV Bharat)
Threatening email in the name of Khalistan National Army in Haryana Kurukshetra Temple Railway Track
सर्चिंग अभियान (ETV Bharat)
Threatening email in the name of Khalistan National Army in Haryana Kurukshetra Temple Railway Track
संदिग्ध सामान की तलाश (ETV Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : दिल्ली होटल अग्निकांड में गुरुग्राम के CA समेत 8 लोगों की जलकर मौत, अस्पताल के वेंटिलेटर पर पिता को देखने गए थे

ये भी पढ़ें : रेवाड़ी में चलती थार में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने लगाई छलांग, बाल-बाल बची जान

ये भी पढ़ें : अंबाला में गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर तक दिखा धुएं का गुबार

Last Updated : June 4, 2026 at 6:01 PM IST

TAGGED:

KHALISTAN NATIONAL ARMY EMAIL
HARYANA THREAT EMAIL
हरियाणा में ईमेल से धमकी
KURUKSHETRA TEMPLE
KHALISTAN NATIONAL ARMY EMAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.