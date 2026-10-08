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लाल सलाम लिखे पर्चे फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश, 2 गिरफ्तार

बीजापुर : आवापल्ली थाना क्षेत्र के ग्राम मुरदण्डा में 7 अक्टूबर को सड़क किनारे माओवादी पर्चे पड़े हुए मिले. पर्चे में स्कूल नहीं बनाने का जिक्र किया गया था. स्कूल भवन बनाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी. पत्र मुरदण्डा गांव के सरपंच के नाम लिखा गया था. सरपंच ने दहशत वाले पर्चे ले जाकर बीजापुर पुलिस में दिखाया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार आरोपियों ने माओवाद की आड़ लेकर भय का वातावरण बनाने के उद्देश्य से धमकीपूर्ण पर्चे तैयार कर सड़क किनारे फेंके थे.

स्कूल की जमीन पर कब्जा के लिए फेंके माओवादी पर्चे

नक्सली पर्चे फेंककर डराने धमकाने वालों पर बीजापुर पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

ASP अमन कुमार झा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों की जांच की. जांच में पता चला कि स्कूल भवन के लिए चिन्हांकित जमीन पर ग्राम मुरदण्डा-बायेगुड़ा निवासी संदीप मड़कम का संबंधित भूमि पर करीब पांच वर्षों से अवैध कब्जा था. जून 2026 में तहसीलदार ने भूमि का सीमांकन कर अवैध कब्जा हटवाया और स्कूल भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराई.

बीजापुर पुलिस के शिकंजे में दोनों आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

माओवादी पर्चे फेंककर डराने धमकाने की कोशिश

एएसपी ने आगे बताया कि स्कूल की जमीन पर कब्जा पाने के िलए संदीप मड़कम ने साथी नागेश बोड़के के साथ मिलकर माओवाद की आड़ में सरपंच, उपसरपंच और ग्रामीण को डराने और क्षेत्र में भय का माहौल बनाने की योजना बनाई. दोनों ने धमकीपूर्ण पर्चे तैयार कर मुरदण्डा से कमारगुड़ा जाने वाले रास्ते पर फेंके. पूछताछ और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने संदीप मड़कम और नागेश बोड़के को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के खिलाफ बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ जनसुरक्षा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है. मामले में आगे की जांच जारी है.

बीजापुर निवासियों से अपील है कि यदि उन्हें कोई माओवादी पर्चा या ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि या ऐसी कोई अफवाह सुनने में आती है तो उस पर यकीन न करें और भ्रमित होने की जगह तुरंत पुलिस को जानकारी दें-अमन कुमार झा, ASP

बीजापुर पुलिस की चेतावनी

बीजापुर पुलिस अधिकारी ने असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी है कि माओवाद की आड़ में किसी को डराने धमकाने या शासकीय गतिविधि में बाधा पहुंचाने का प्रयास न करें. ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. समाज में भय का वातावरण पैदा करने वालों के खिलाफ पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.