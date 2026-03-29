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सिर्फ दो हिरणों का शिकार या छुपी सच्चाई, छत्तीसगढ़ में वन्यजीवों पर खतरे के बीच आंकड़ों पर उठे गंभीर सवाल

छत्तीसगढ़ में वन्यजीव की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. वन विभाग के आंकड़ों में अंतर की बात सामने आई है.

Questions Raised Over Forest Department in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में वन विभाग पर सवाल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 29, 2026 at 5:32 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: सामने आए वन विभाग के आधिकारिक आंकड़े जहां 2025 में महज दो हिरणों के शिकार की बात करते हैं, वहीं जमीनी हकीकत और लगातार सामने आ रही घटनाएं इन दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं. एंटी पोचिंग डाटाबेस और वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बीच डेटा का अंतर अब वन्यजीव संरक्षण की पारदर्शिता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह बन गया है.

आंकड़े और जमीनी हकीकत में अंतर

वन विभाग के एंटी पोचिंग डाटाबेस के अनुसार, 2025 में कुल 23 शिकार और अवैध तस्करी के मामले दर्ज हुए. इनमें सिर्फ दो हिरण, एक बाघ, पांच तेंदुए और अन्य वन्यजीव शामिल हैं.लेकिन सवाल यह है कि जब आए दिन शिकार की खबरें सामने आती हैं, तो आंकड़े इतने सीमित क्यों दिख रहे हैं? हाल ही में सरकारी रिसॉर्ट में हिरण के मांस पकने की खबर ने इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर और संदेह बढ़ा दिया है.

Anti Poaching Database and Wildlife Crime Control Bureau Statistics
एंटी पोचिंग डेटाबेस और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़े (ETV BHARAT)

WCCB डेटाबेस में जीरो एंट्री से उठे सवाल

दिल्ली स्थित वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का डेटाबेस देशभर में वन्यजीव अपराधों की निगरानी का प्रमुख माध्यम है.लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ के वन मंडलों ने 2024 में इस प्लेटफॉर्म पर एक भी डेटा एंट्री नहीं की. साल 2025 के लिए विभाग का तर्क और भी हैरान करने वाला है.वेबसाइट काम नहीं कर रही थी.

आंकड़ों का खेल या विभागीय लापरवाही?

वन्य जीव प्रेमी रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए आरोप लगाया है कि वन विभाग जानबूझकर शिकार के आंकड़ों को पूर्ण रूप से संकलित नहीं करता.उनका कहना है कि यदि वास्तविक आंकड़े सामने आएं, तो शिकार की संख्या कहीं अधिक हो सकती है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े होंगे.

अधूरे आंकड़े, कमजोर होती वन्यजीव सुरक्षा

विशेषज्ञों के अनुसार, अधूरे और असंगत डेटा के कारण न तो सही रणनीति बन पाती है और न ही शिकार रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं.जब मुख्यालय तक सही जानकारी नहीं पहुंचेगी, तो जमीनी स्तर पर कार्रवाई भी कमजोर ही रहेगी.

पारदर्शिता ही संरक्षण की पहली शर्त

वन्यजीव संरक्षण केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि सटीक और पारदर्शी आंकड़ों से संभव है.जरूरत इस बात की है कि वन विभाग सभी शिकार मामलों को बिना छुपाव के सार्वजनिक करे और वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर नियमित अपडेट सुनिश्चित करे. छत्तीसगढ़ में सिर्फ दो हिरणों के शिकार का दावा अब सवालों के घेरे में है. यह सिर्फ आंकड़ों का अंतर नहीं, बल्कि वन्यजीवों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.अगर पारदर्शिता नहीं बढ़ी, तो जंगलों की खामोशी आने वाले समय में और गहरी हो सकती है.

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