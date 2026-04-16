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रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग में बाघों पर संकट! एक हफ्ते में एक की मौत, दो घायलों का हुआ रेस्क्यू

तराई पश्चिमी वन प्रभाग में चार दिन पहले एक बाघ की मौत हुई थी, मंगलवार को एक घायल बाघ मिला, बुधवार को घायल बाघिन मिली

INJURED TIGRESS RESCUED IN RAMNAGAR
बाघों पर खतरा (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 16, 2026 at 9:32 AM IST

3 Min Read
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रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के तराई पश्चिमी क्षेत्र से एक बार फिर चिंताजनक खबर सामने आई है. यहां बाघों पर संकट गहराता जा रहा है. बीते एक हफ्ते में एक बाघ की मौत, दो बाघों का रेस्क्यू और अब एक बाघिन हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है. रामनगर तराई पश्चिमी के बैलपड़ाव रेंज के गैबुआ क्षेत्र में वन विभाग ने बुधवार देर शाम एक बीमार बाघिन का रेस्क्यू किया. गश्त के दौरान वनकर्मियों को यह बाघिन घायल और बेहद कमजोर हालत में दिखाई दी, जिसके बाद तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई.

रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग में बाघों पर मंडरा रहा संकट! कुमाऊं के वन विभाग के चीफ डॉ. साकेत बडोला के निर्देशन में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची. वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्साधिकारी डॉ. दुष्यंत शर्मा और उनकी टीम ने बाघिन को ट्रेंक्यूलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया. डॉक्टरों के मुताबिक बाघिन का बॉडी टेम्परेचर करीब 108 डिग्री तक पहुंच गया था. ये हीट स्ट्रोक की बेहद खतरनाक स्थिति मानी जाती है. इसके साथ ही बाघिन गंभीर डिहाइड्रेशन से भी जूझ रही थी, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

एक हफ्ते में मौत, रेस्क्यू और अब हीट स्ट्रोक का मामला आया सामने: रेस्क्यू के बाद बाघिन को तुरंत ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया, जहां उसे ग्लूकोज, ड्रिप और जरूरी दवाइयां दी जा रही हैं. साथ ही ब्लड जांच के जरिए उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है. इस बारे में वन विभाग के कुमाऊं चीफ डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि-

एक मादा बाघिन घायल अवस्था में मिली थी. उसका बॉडी टेम्परेचर काफी ज्यादा था, जो हीट स्ट्रोक का संकेत है. फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है. पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा.
-डॉ साकेत बडोला, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं मंडल-

फिर एक बाघिन का रेस्क्यू: गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में तराई पश्चिमी क्षेत्र में बाघों के साथ लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं. चार दिन पहले एक बाघ की मौत हुई थी. मंगलवार को ही एक घायल नर बाघ का भी रेस्क्यू किया गया था, जिसे आपसी संघर्ष में घायल बताया गया. वहीं बुधवार को फिर एक बाघिन का रेस्क्यू किया गया है, जिसकी उम्र 7 वर्ष के करीब मानी जा रही है.

राष्ट्रीय पशु पर ये कैसा संकट? लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. वहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर राष्ट्रीय पशु पर यह संकट क्यों गहरा रहा है. फिलहाल वन विभाग की टीम बाघिन की हर पल निगरानी कर रही है. उम्मीद है कि जल्द ही वह स्वस्थ होकर अपने प्राकृतिक आवास में लौट पाएगी.
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