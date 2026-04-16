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रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग में बाघों पर संकट! एक हफ्ते में एक की मौत, दो घायलों का हुआ रेस्क्यू

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के तराई पश्चिमी क्षेत्र से एक बार फिर चिंताजनक खबर सामने आई है. यहां बाघों पर संकट गहराता जा रहा है. बीते एक हफ्ते में एक बाघ की मौत, दो बाघों का रेस्क्यू और अब एक बाघिन हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है. रामनगर तराई पश्चिमी के बैलपड़ाव रेंज के गैबुआ क्षेत्र में वन विभाग ने बुधवार देर शाम एक बीमार बाघिन का रेस्क्यू किया. गश्त के दौरान वनकर्मियों को यह बाघिन घायल और बेहद कमजोर हालत में दिखाई दी, जिसके बाद तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई.

रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग में बाघों पर मंडरा रहा संकट! कुमाऊं के वन विभाग के चीफ डॉ. साकेत बडोला के निर्देशन में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची. वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्साधिकारी डॉ. दुष्यंत शर्मा और उनकी टीम ने बाघिन को ट्रेंक्यूलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया. डॉक्टरों के मुताबिक बाघिन का बॉडी टेम्परेचर करीब 108 डिग्री तक पहुंच गया था. ये हीट स्ट्रोक की बेहद खतरनाक स्थिति मानी जाती है. इसके साथ ही बाघिन गंभीर डिहाइड्रेशन से भी जूझ रही थी, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

एक हफ्ते में मौत, रेस्क्यू और अब हीट स्ट्रोक का मामला आया सामने: रेस्क्यू के बाद बाघिन को तुरंत ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया, जहां उसे ग्लूकोज, ड्रिप और जरूरी दवाइयां दी जा रही हैं. साथ ही ब्लड जांच के जरिए उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है. इस बारे में वन विभाग के कुमाऊं चीफ डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि-