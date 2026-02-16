ETV Bharat / state

यूपी की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी; चप्पे-चप्पे पर सघन तलाशी, खाली कराया गया कोर्ट परिसर

मेरठ की कोर्ट में पुलिस ने चलाया जांच अभियान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ/आजमगढ़/ अलीगढ़: यूपी के कई जिलों में अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मचा है. यह धमकियां ई-मेल के जरिए पुलिस के पास भेजी गई हैं. इनमें मेरठ और आजमगढ़ शामिल है. इन धमकियों के बाद पुलिस ने अदालत परिसर खाली करा लिया और सघन जांच अभियान चलाया. हालांकि, कोई संदिग्ध गतिविधि या वस्तु इस दौरान नहीं पाई गई है. दूसरी तरफ अलीगढ़ में भी पुलिस ने अचानक कोर्ट परिसर खाली करा लिया. हालांकि, पुलिस की ओर से बताया गया कि यह एक मॉक ड्रिल है. मेरठ की कोर्ट में पुलिस ने चलाया जांच अभियान. (Video Credit; ETV Bharat) सोमवार को संवेदनशील इलाकों में शुमार मेरठ कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मचा है. अज्ञात हमलावर द्वारा भेजे गए एक ईमेल ने पुलिस-प्रशासन को चौकन्ना कर दिया. सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी ने बताया कि फिलहाल, प्रारंभिक जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है. सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता (BDDS) और डॉग स्क्वॉड की टीमों ने मोर्चा संभाला. कचहरी के हर कोने, अधिवक्ता चैंबर्स और पार्किंग एरिया की बारीकी से जांच की गई. एहतियातन आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई और कुछ समय के लिए कोर्ट रूम व सत्र न्यायालय को खाली करा लिया गया. सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. दूसरी तरफ पुलिस और साइबर सेल की टीमें सक्रिय हैं. जांच की जा रही है कि यह ई-मेल कहां से और किस आईपी एड्रेस से भेजा गया है. ​इस घटना के बाद कचहरी परिसर के मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और आने-जाने वाले हर व्यक्ति की सघन तलाशी ली जा रही है. अधिवक्ताओं और वादकारियों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी लावारिस वस्तु को न छूएं और सतर्क रहें. आजमगढ़ में कोर्ट को बम से उडा़ने की धमकी. (Video Credit; ETV Bharat) आजमगढ़ की दीवानी कचहरी में बम की सूचना से हड़कंप