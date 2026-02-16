यूपी की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी; चप्पे-चप्पे पर सघन तलाशी, खाली कराया गया कोर्ट परिसर
अलीगढ़ में बम की सूचना निकली मॉक ड्रिल, मेरठ और आजमगढ़ में ई-मेल के जरिए मिली धमकी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 16, 2026 at 2:12 PM IST
मेरठ/आजमगढ़/ अलीगढ़: यूपी के कई जिलों में अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मचा है. यह धमकियां ई-मेल के जरिए पुलिस के पास भेजी गई हैं. इनमें मेरठ और आजमगढ़ शामिल है. इन धमकियों के बाद पुलिस ने अदालत परिसर खाली करा लिया और सघन जांच अभियान चलाया. हालांकि, कोई संदिग्ध गतिविधि या वस्तु इस दौरान नहीं पाई गई है. दूसरी तरफ अलीगढ़ में भी पुलिस ने अचानक कोर्ट परिसर खाली करा लिया. हालांकि, पुलिस की ओर से बताया गया कि यह एक मॉक ड्रिल है.
सोमवार को संवेदनशील इलाकों में शुमार मेरठ कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मचा है. अज्ञात हमलावर द्वारा भेजे गए एक ईमेल ने पुलिस-प्रशासन को चौकन्ना कर दिया. सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी ने बताया कि फिलहाल, प्रारंभिक जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है. सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता (BDDS) और डॉग स्क्वॉड की टीमों ने मोर्चा संभाला. कचहरी के हर कोने, अधिवक्ता चैंबर्स और पार्किंग एरिया की बारीकी से जांच की गई. एहतियातन आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई और कुछ समय के लिए कोर्ट रूम व सत्र न्यायालय को खाली करा लिया गया.
सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. दूसरी तरफ पुलिस और साइबर सेल की टीमें सक्रिय हैं. जांच की जा रही है कि यह ई-मेल कहां से और किस आईपी एड्रेस से भेजा गया है. इस घटना के बाद कचहरी परिसर के मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और आने-जाने वाले हर व्यक्ति की सघन तलाशी ली जा रही है. अधिवक्ताओं और वादकारियों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी लावारिस वस्तु को न छूएं और सतर्क रहें.
आजमगढ़ की दीवानी कचहरी में बम की सूचना से हड़कंप
इस क्रम में जनपद आजमगढ़ की दीवानी कचहरी में भी बम होने की सूचना से अफरातफरी मच गई. पुलिस ने एहतियातन पूरे कचहरी परिसर को खाली कराया. अदालत परिसर में मौजूद वकीलों, वादकारियों और कर्मचारियों को तत्काल बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया. बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीम ने पूरे परिसर में सघन जांच की .
पुलिस के मुताबिक, ई-मेल के माध्यम से लगभग 12.15 से 12.30 बजे के बीच बम धमाके की धमकी दी गई. वहीं, इस पूरे मामले SP डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि एक मेल के माध्यम से जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और पूरे कचहरी परिषद में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. किसी तरह की आपत्तिजनक चीजें नहीं मिलीं हैं. सघन चेकिंग अभियान पूरे दिन जारी रहेगा.
अलीगढ़ सिविल कोर्ट में ‘आरडीएक्स’ की सूचना से हड़कंप
अलीगढ़ की सिविल कोर्ट में सोमवार को उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब परिसर में आरडीएक्स होने की सूचना फैल गई. हालांकि, कुछ ही देर में स्पष्ट हो गया कि यह पूरी कार्रवाई एक पूर्व नियोजित मॉक ड्रिल का हिस्सा थी. एसएसपी नीरज जादौन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति स्पष्ट की और बताया कि यह ड्रिल उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कराई गई थी. उन्होंने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, रिस्पांस टाइम और इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को परखना था.
एसएसपी नीरज जादौन के अनुसार, दोपहर 12 बजकर 8 मिनट पर मॉक ड्रिल की सूचना दी गई. अधिवक्ताओं और अन्य मौजूद लोगों से अनुरोध किया गया कि वे तत्काल परिसर खाली करें ताकि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति का आकलन कर सकें. करीब 15 से 20 मिनट के भीतर पूरा कोर्ट परिसर खाली करा लिया गया. जो कुछ लोग अंदर रह गए थे, उन्हें समझाकर बाहर निकाला गया. ड्रिल के दौरान पुलिस की कई टीमें तैनात रहीं. डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया और परिसर की गहन जांच की गई. विभिन्न टीमों का रिस्पांस टाइम रिकॉर्ड किया गया, ताकि यह पता चल सके कि सूचना मिलने के बाद कितनी देर में सुरक्षा बल मौके पर पहुंचते हैं और सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं.
एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि इस तरह की मॉक ड्रिल बड़े और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर समय-समय पर की जाती है. इससे सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी परखी जाती है और लोगों में भी आपात स्थिति से निपटने की समझ विकसित होती है. उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग समय समय पर फायर सेफ्टी और भूकंप जैसी आपदाओं को लेकर भी अभ्यास करता है.
यह भी पढ़ें: यूपी विधानसभा बजट सत्र 2026; अस्पतालों के खिलाफ एक्शन की डिप्टी सीएम ने दी जानकारी