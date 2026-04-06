झारखंड में ‘ईमेल बम थ्रेट’ का साया, रांची, धनबाद और साहिबगंज कोर्ट को उड़ाने की धमकी से हड़कंप
झारखंड के विभिन्न जिलों के कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है. जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है.
Published : April 6, 2026 at 2:54 PM IST
रांचीः झारखंड में एक बार फिर ईमेल के जरिए बम की धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. ताजा मामला रांची सिविल कोर्ट से जुड़ा है, जहां कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया.
बीडीएस की टीम जांच में जुटी
धमकी की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस के साथ झारखंड जगुआर की बीडीएस यानी बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंची और पूरे कोर्ट परिसर की सघन जांच शुरू कर दी गई. टीम चप्पे-चप्पे की तलाशी में जुटी है, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके. कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि बीडीएस की टीम जांच में जुटी है.
पहले भी रांची सिविल कोर्ट उड़ाने की मिली है धमकी
यह पहली बार नहीं है जब रांची सिविल कोर्ट को इस तरह की धमकी मिली हो. इससे पहले भी कई बार ईमेल के जरिए कोर्ट को निशाना बनाने की धमकी दी जा चुकी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि आज ही धनबाद और साहिबगंज के कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, एक साथ कई न्यायालयों को निशाना बनाए जाने से सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं.
धनबाद कोर्ट को उड़ाने की धमकी
धनबाद कोर्ट परिसर को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही धनबाद पुलिस की टीम ने डॉग स्क्वॉड के साथ पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया. हालांकि जांच के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है. यह चौथी धमकी है.
साहिबगंज कोर्ट को उड़ाने की धमकी
साहिबगंज कोर्ट परिसर को दोबारा बम से उड़ा देने की धमकी मिली है. कोर्ट के ऑफिसियल अकाउंट पर ईमेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. अफरा दफरी का माहौल बन गया. खबर मिलने के साथ पुलिस छावनी में कोर्ट तब्दील हो गई. दूसरी बार कोर्ट को उड़ाने की खबर से प्रशासन पुरी तरह अलर्ट हो चुकी है. सूचना मिलते ही एसपी अमित सिंह, एसडीपीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर व थाना प्रभारी अपने स्तर से तकनीकी टीम के सहयोग से जांच में जुट गए.
जांच में किसी प्रकार का बम नहीं मिला
पुलिस टीम को जांच के दौरान किसी प्रकार का बम या अन्य विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला है. जिससे वकीलों व पुलिस टीम को राहत मिली है. पुलिस ईमेल भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति की जांच में पुन: जुट चुकी है. गौरतलब है कि 26 मार्च को साहिबगंज कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी. इस मामले में पुलिस टीम ने जांच करने के बाद एक युवक को गिरफ्तार किया था.
क्या कहा साहिबगंज एसपी ने
साहिबगंज कोर्ट को बम से उड़ाने की सूचना मिलने के साथ पुलिस और स्क्वॉड टीम तुरंत पहुंची. पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया है. किसी प्रकार का कोई विस्फोटक नहीं मिला है. जांच जारी है.
धमकी मामले में पूर्व में एक हो चुका है गिरफ्तार
हाल ही में दिल्ली पुलिस ने श्रीनिवास लुईस नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसने देशभर के कई संस्थानों और कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी. हालांकि, इस गिरफ्तारी के बावजूद ईमेल के जरिए धमकी देने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है.
लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं. ईमेल के सोर्स और भेजने वाले की पहचान करने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है. बार-बार मिल रही इन धमकियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन और क्यों न्यायिक संस्थानों को निशाना बना रहा है और इन घटनाओं पर कब तक लगाम लग पाएगा.
ये भी पढ़ेंः
श्रीनिवास लुइस को रिमांड लेगी रांची पुलिस, बम से उड़ाने की दी थी धमकी
धनबाद कोर्ट को लगातार बम से उड़ाने की धमकियां, वकीलों में दहशत, सुरक्षा बढ़ाने की मांग तेज
साहिबगंज व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मौके पर पहुंचे एसपी