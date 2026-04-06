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झारखंड में ‘ईमेल बम थ्रेट’ का साया, रांची, धनबाद और साहिबगंज कोर्ट को उड़ाने की धमकी से हड़कंप

झारखंड के विभिन्न जिलों के कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है. जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है.

THREAT TO BOMB
जांच करती पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 6, 2026 at 2:54 PM IST

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रांचीः झारखंड में एक बार फिर ईमेल के जरिए बम की धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. ताजा मामला रांची सिविल कोर्ट से जुड़ा है, जहां कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया.

बीडीएस की टीम जांच में जुटी

धमकी की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस के साथ झारखंड जगुआर की बीडीएस यानी बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंची और पूरे कोर्ट परिसर की सघन जांच शुरू कर दी गई. टीम चप्पे-चप्पे की तलाशी में जुटी है, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके. कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि बीडीएस की टीम जांच में जुटी है.

पहले भी रांची सिविल कोर्ट उड़ाने की मिली है धमकी

यह पहली बार नहीं है जब रांची सिविल कोर्ट को इस तरह की धमकी मिली हो. इससे पहले भी कई बार ईमेल के जरिए कोर्ट को निशाना बनाने की धमकी दी जा चुकी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि आज ही धनबाद और साहिबगंज के कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, एक साथ कई न्यायालयों को निशाना बनाए जाने से सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं.

धनबाद कोर्ट को उड़ाने की धमकी

धनबाद कोर्ट परिसर को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही धनबाद पुलिस की टीम ने डॉग स्क्वॉड के साथ पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया. हालांकि जांच के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है. यह चौथी धमकी है.

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धनबाद कोर्ट (Etv Bharat)
धनबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में है. बताया जा रहा है कि यह धमकी कोर्ट के एक न्यायिक अधिकारी के ईमेल पर भेजी गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस ने बिना देर किए पूरे परिसर को अपने कब्जे में लेकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया.इस दौरान आरपीएफ की डॉग स्क्वॉड टीम को भी बुलाया गया, जिसने कोर्ट परिसर के हर कोने, कमरों, गलियारों और आसपास के इलाकों की गहन जांच की. सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया गया, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके.विधि व्यवस्था डीएसपी नौशाद आलम ने बताया कि धमकी को गंभीरता से लेते हुए सघन जांच अभियान चलाया गया, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की संदिग्ध या आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और धमकी देने वाले की पहचान करने का प्रयास जारी है.

साहिबगंज कोर्ट को उड़ाने की धमकी

साहिबगंज कोर्ट परिसर को दोबारा बम से उड़ा देने की धमकी मिली है. कोर्ट के ऑफिसियल अकाउंट पर ईमेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. अफरा दफरी का माहौल बन गया. खबर मिलने के साथ पुलिस छावनी में कोर्ट तब्दील हो गई. दूसरी बार कोर्ट को उड़ाने की खबर से प्रशासन पुरी तरह अलर्ट हो चुकी है. सूचना मिलते ही एसपी अमित सिंह, एसडीपीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर व थाना प्रभारी अपने स्तर से तकनीकी टीम के सहयोग से जांच में जुट गए.

जांच में किसी प्रकार का बम नहीं मिला
पुलिस टीम को जांच के दौरान किसी प्रकार का बम या अन्य विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला है. जिससे वकीलों व पुलिस टीम को राहत मिली है. पुलिस ईमेल भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति की जांच में पुन: जुट चुकी है. गौरतलब है कि 26 मार्च को साहिबगंज कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी. इस मामले में पुलिस टीम ने जांच करने के बाद एक युवक को गिरफ्तार किया था.

क्या कहा साहिबगंज एसपी ने

साहिबगंज कोर्ट को बम से उड़ाने की सूचना मिलने के साथ पुलिस और स्क्वॉड टीम तुरंत पहुंची. पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया है. किसी प्रकार का कोई विस्फोटक नहीं मिला है. जांच जारी है.

धमकी मामले में पूर्व में एक हो चुका है गिरफ्तार

हाल ही में दिल्ली पुलिस ने श्रीनिवास लुईस नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसने देशभर के कई संस्थानों और कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी. हालांकि, इस गिरफ्तारी के बावजूद ईमेल के जरिए धमकी देने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है.

लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं. ईमेल के सोर्स और भेजने वाले की पहचान करने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है. बार-बार मिल रही इन धमकियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन और क्यों न्यायिक संस्थानों को निशाना बना रहा है और इन घटनाओं पर कब तक लगाम लग पाएगा.

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