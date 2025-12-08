ETV Bharat / state

हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने की फिर धमकी, सुनवाई हुई बाधित

हाईकोर्ट परिसर में बाहर खड़े वकील ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन को एक बार फिर धमकी मिली है. बीते चार दिन में यह दूसरा मौका है, जब हाईकोर्ट में बम धमाका करने की धमकी दी गई है. इससे पूर्व गत 31 अक्टूबर को भी यहां बम ब्लास्ट की धमकी का मेल मिल चुका है, हालांकि राहत की बात है कि अभी तक तलाशी में कुछ संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजे गए इस मेल में हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने की बात कही गई है. मेल की जानकारी मिलने ही उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया गया. वहीं न्यायाधीशों ने भी प्रकरणों की सुनवाई बीच में बंद कर दी. हाईकोर्ट चौकी प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि बम की सूचना मिलते ही पुलिस के बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की ओर से पूरे हाईकोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच की जा रही है. हाईकोर्ट परिसर से न्यायिक कर्मचारियों, अधिवक्ताओं व पक्षकारों को बाहर निकाला, अभी तक की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.