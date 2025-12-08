ETV Bharat / state

हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने की फिर धमकी, सुनवाई हुई बाधित

डेढ माह में ही तीसरी बार हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है.

Rajasthan High Court
हाईकोर्ट परिसर में बाहर खड़े वकील (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन को एक बार फिर धमकी मिली है. बीते चार दिन में यह दूसरा मौका है, जब हाईकोर्ट में बम धमाका करने की धमकी दी गई है. इससे पूर्व गत 31 अक्टूबर को भी यहां बम ब्लास्ट की धमकी का मेल मिल चुका है, हालांकि राहत की बात है कि अभी तक तलाशी में कुछ संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजे गए इस मेल में हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने की बात कही गई है. मेल की जानकारी मिलने ही उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया गया. वहीं न्यायाधीशों ने भी प्रकरणों की सुनवाई बीच में बंद कर दी.

हाईकोर्ट चौकी प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि बम की सूचना मिलते ही पुलिस के बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की ओर से पूरे हाईकोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच की जा रही है. हाईकोर्ट परिसर से न्यायिक कर्मचारियों, अधिवक्ताओं व पक्षकारों को बाहर निकाला, अभी तक की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

पढ़ें: जयपुर में कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, खाली करवाया परिसर, चप्पे-चप्पे की तलाशी

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने कहा है कि हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर मजाक की सी स्थिति बन गई है. बीते डेढ़ माह में हाईकोर्ट को तीन बार बम से उडाने का मेल मिल चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. जांच एजेंसियां अभी तक यह तक मालूम नहीं कर पाई हैं कि मेल कहां से आया है. हर बार मेल मिलने के बाद मुकदमों की सुनवाई बीच में बंद कर दी जाती है और कोर्ट परिसर खाली करा लिया जाता है.जिससे एक और भय का माहौल पैदा हो गया है, वहीं मुकदमों की सुनवाई भी प्रभावित होती है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि डेढ माह में ही तीसरी बार हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलना गंभीर है. ऐसे में हाईकोर्ट प्रशासन व पुलिस प्रशासन को इन दोनों ईमेल की जांच करवानी चाहिए कि ये कहां से आ रहे हैं.

TAGGED:

THREAT TO BOMB
HIGH COURT PREMISES IN JAIPUR
HIGH COURT ADMINISTRATION
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.