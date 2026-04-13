ETV Bharat / state

बरेली में पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मिली सूचना, पुलिस ने कैंपस कराया खाली

पुलिस ने पूरे कैंपस की जांच पड़ताल की. ( Photo Credit; ETV Bharat )