बरेली में पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मिली सूचना, पुलिस ने कैंपस कराया खाली
जांच के दौरान कोई भी विस्फोटक या आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई. पुलिस मेल के सोर्स की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 7:04 PM IST
बरेली : प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित पासपोर्ट कार्यालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा. एहतियातन पूरे परिसर को खाली करा लिया गया.
पासपोर्ट कार्यालय को भेजे गए एक धमकी भरे ईमेल में विस्फोट करने की बात कही गई थी. इस सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाते हुए कार्यालय में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.
घटना की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता मौके पर बुलाया गया. टीमों ने पूरे परिसर की सघन तलाशी ली और हर संदिग्ध स्थान की जांच की.
जांच के दौरान कोई भी विस्फोटक या आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई. बताया यह भी जा रहा है कि मेल भारत के किसी दक्षिण राज्य से आया है. इसके बाद से जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई और मेल भेजने के सोर्स की जांच में जुट गई हैं.
इंस्पेक्टर प्रेमनगर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर को चेक कराया गया. जांच में कहीं भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला है. उच्चाधिकारियों के निर्देश पर मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और ईमेल भेजने वाले की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं.
इससे पहले भी इसी पासपोर्ट कार्यालय को इस तरह की धमकी मिल चुकी है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं. इस घटना के चलते पासपोर्ट सेवा के लिए आए लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा, हालांकि अधिकारियों ने सुरक्षा को सर्वोपरि बताया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
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