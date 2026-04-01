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मेरठ कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

कचहरी के मुख्य द्वार सहित सभी प्रवेश मार्ग सील

कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी
कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 2:31 PM IST

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Updated : April 1, 2026 at 3:55 PM IST

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मेरठ: कचहरी परिसर में बुधवार को तब अफरा-तफरी मच गई, जब एक अज्ञात कॉलर ने मेरठ कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी दी. इस कॉल के बाद, पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, सुरक्षा एजेंसियों ने आनन-फानन में पूरे परिसर को खाली कराकर जांच शुरू कर दी.
​धमकी भरी कॉल मिलते ही बम निरोधक दस्ता (BDDS) और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंची. सुरक्षा के लिहाज से कचहरी के मुख्य द्वार सहित सभी प्रवेश मार्गों को सील कर दिया गया है. सुरक्षा एजेंसियां कचहरी के चप्पे-चप्पे, चैंबरों और पार्किंग एरिया की गहन जांच कर रही हैं. आम जनता और वादकारियों को कचहरी में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

पुलिस अधीक्षक नगर आयुष विक्रम सिंह (Video Credit : ETV Bharat)


​सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी के अनुसार, धमकी मिलने के तुरंत बाद प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. कचहरी का कार्रवाई को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिससे दूर-दराज से आए लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि​ "सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है" किसी भी संदिग्ध वस्तु या स्थिति से निपटने के लिए कचहरी में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

​पुलिस की सर्विलांस टीम और साइबर सेल को सक्रिय कर दिया गया है. जिस नंबर से कॉल आई थी, उसे ट्रेस किया जा रहा है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके. मेरठ कचहरी को पहले भी कई बार इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन अब सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने की योजना बना रहा है.

​इस दौरान प्रशासन ने जनता से धैर्य बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं हैं.

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Last Updated : April 1, 2026 at 3:55 PM IST

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