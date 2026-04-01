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मेरठ कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

मेरठ: कचहरी परिसर में बुधवार को तब अफरा-तफरी मच गई, जब एक अज्ञात कॉलर ने मेरठ कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी दी. इस कॉल के बाद, पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, सुरक्षा एजेंसियों ने आनन-फानन में पूरे परिसर को खाली कराकर जांच शुरू कर दी.

​धमकी भरी कॉल मिलते ही बम निरोधक दस्ता (BDDS) और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंची. सुरक्षा के लिहाज से कचहरी के मुख्य द्वार सहित सभी प्रवेश मार्गों को सील कर दिया गया है. सुरक्षा एजेंसियां कचहरी के चप्पे-चप्पे, चैंबरों और पार्किंग एरिया की गहन जांच कर रही हैं. आम जनता और वादकारियों को कचहरी में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.