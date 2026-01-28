छत्तीसगढ़ के कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी, बम निरोधक दस्ते ने ली तलाशी
छत्तीसगढ़ के अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी अज्ञात शख्स ने इमेल के जरिए भेजी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 28, 2026 at 2:34 PM IST
बस्तर/राजनांदगांव/ धमतरी : छत्तीसगढ़ के अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जिसके बाद कोर्ट परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. बताया जा रहा है कि अज्ञात ईमेल के जरिए कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है.
जगदलपुर जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी
जगदलपुर जिला अदालत में धमकी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कोर्ट से सभी न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को बाहर निकालकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.
अज्ञात ईमेल से दी गई जानकारी
बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि न्यायालय ने कोर्ट में बम होने और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी अज्ञात ईमेल से मिलने की जानकारी दी. इस सूचना के बाद तत्काल पुलिस और बम स्क्वॉयड की टीम न्यायालय पहुंची. सभी लोगों को कोर्ट से बाहर निकाला गया और मुख्य द्वार को बंद किया गया. पूरी टीम ने न्यायालय परिसर की जांच शुरू की.
पूरे इलाके में जांच टीम जुट गई है.कई क्षेत्रों में जांच पूरी हुई. जहां कोई भी विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुआ है.वहीं कुछ क्षेत्रों की जांच जारी है. जैसे ही जांच की प्रकिया पूरी होगी उसके बाद ही आगे की कार्य न्यायालय के न्यायाधीश, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और कोर्ट में मौजूद अन्य लोग अपने-अपने कामों में जुट जाएंगे - शलभ सिन्हा,एसपी
एसपी शलभ सिन्हा के मुताबिक ईमेल की जानकारी के लिए साइबर टीम को भी बुलाया गया है. जहां टीम ने आवश्यक दस्तावेज न्यायालय से जुटाएं हैं. ईमेल कहां से आया है और किसने भेजी है, इसकी भी जांच की जा रही है. फिलहाल बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जांच जारी है.
राजनांदगांव जिला अदालत में भी बम की खबर
राजनांदगांव के जिला न्यायालय में भी बम रखने की धमकी मिली है. जिसके बाद सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है. धमकी न्यायालय की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजे गए मेल के माध्यम से दी गई थी. धमकी के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता (बम स्क्वॉड) मौके पर पहुंचे और न्यायालय परिसर की गहन जांच और सघन तलाशी शुरू की.
बीडीएस टीम ने ली तलाशी
बीडीएस टीम ने न्यायालय के प्रत्येक कक्ष, रिकॉर्ड रूम, गलियारों और आसपास के क्षेत्रों की गहन जांच की. जांच के दौरान किसी भी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली.हालांकि पुलिस ने इस धमकी को हल्के में नहीं लिया है. मामले को गंभीर मानते हुए अज्ञात ई-मेल भेजने वाले के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है. इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि धमकी भरे ई-मेल की तकनीकी जांच की जा रही है.
साइबर सेल की मदद से ई-मेल के स्रोत का पता लगाया जा रहा है तथा अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है-कीर्तन राठौर, एएसपी
धमतरी जिला न्यायालय की भी सुरक्षा बढ़ी
एक बार फिर से धमतरी जिला न्यायालय को उड़ाने के लिए मेल प्राप्त हुआ है. इसके बाद पुलिस चौकस हो गई. सूचना मिलने के बाद रुद्री पुलिस के साथ डॉग स्क्वॉड, बम स्क्वॉड की टीम कोर्ट पहुंची और आने जाने वालों की सघन जांच की. इस दौरान जो अधिवक्ता कोर्ट परिसर में आते गए उनके बैग की भी जांच की गई. हालांकि ऐसा कुछ भी नही मिला है. इसलिए इसे मात्र अफवाह माना गया.
''कोर्ट के एनआईसी ईमेल आईडी में मेल आया था और तमिलनाडु से हिंदी में लिखा हुआ एक मेल है. जिसमें जहर बम और कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी दी गई है. प्रथम दृष्ट्या अफवाह प्रतीत हो रहा है, फिर भी एहतियात बरती जा रही है. जिला न्यायालय में बीडीएस और डॉग स्क्वायड सहित अन्य टीम को भेज करके जांच कराई गई है. अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है'' -सूरज सिंह परिहार, एसपी
15 दिनों में दूसरी बार धमकी, अधिवक्ताओं में दहशत
लगातार मिल रही धमकियों से अधिवक्ताओं और न्यायालय में आने वाले आम नागरिकों में डर का माहौल है. अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं. बार-बार धमकी मिलने से न्यायालय परिसर को सुरक्षित मानने की भावना कमजोर हो रही है. उन्होंने पुलिस से मांग की कि इस मामले की गहराई से जांच कर जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया गया है.
छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती की जॉइनिंग पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, विवादों में 6000 पुलिस कांस्टेबल की नियुक्ति
कवर्धा जिले के स्कूल में चोरी, ताला तोड़कर घुसे चोर, सरकारी दस्तावेज भी गायब
अजित पवार के निधन पर शोक की लहर,छत्तीसगढ़ के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि