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डाक से आया 'क़त्ल का पैग़ाम': जज आदित्य चतुर्वेदी को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

पत्र मिलने के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है.

जज को मिली बम से उड़ाने की धमकी.
जज को मिली बम से उड़ाने की धमकी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 5:01 PM IST

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Updated : April 18, 2026 at 5:33 PM IST

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झांसी : जिला एवं सत्र न्यायालय के जज आदित्य चतुर्वेदी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. धमकी भरा पत्र मिलते ही खलबली मच गई. सूचना मिलते ही नवाबाद पुलिस ने न्यायालय पहुंचकर जांच की. पुलिस अब पत्र भेजने वाले की जानकारी जुटाने में लगी है. न्यायालय परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है.

डाक से भेजे गए पत्र में लिखा है, जिला न्यायालय लखनऊ में आदित्य चतुर्वेदी ने कई मुकदमों में हमारी कौम के बेगुनाह लोगों को सजा सुनाकर घर तबाह कर दिया. हम सभी लोग कई दिनों से उनकी गतिविधियों पर ध्यान दे रहे हैं. हम सभी मौके की तलाश में हैं. 7 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 के दौरान इनको न्यायालय परिसर में बम से उड़ा देंगे.

कोर्ट परिसर की बढ़ाई गई सुरक्षा. (Video Credit; ETV Bharat)

16 अप्रैल को धमकी भरा पत्र मिलते ही जिला न्यायालय के अधिकारी ने एसएसपी को पत्र भेजकर मामले से अवगत कराया. पुलिस ने भी तत्काल केस दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी. जज और उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. जज अदित्य चतुर्वेदी झांसी में एससी-एसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हैं. पत्र भेजने वाले ने अपना नाम मो. सलीम मंसूरी बताया है.

सहायक पुलिस अधीक्षक अरीबा नोमान ने बताया कि किसी ने डाक से पत्र भेजकर जज को डराने व धमकाने की कोशिश की है. यह पत्र न्यायालय परिसर स्थित डाकघर से प्राप्त हुई है. प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि किसी शरारती तत्व ने ये कार्य किया है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. न्यायालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है. जज की भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है.

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Last Updated : April 18, 2026 at 5:33 PM IST

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