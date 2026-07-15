धनबाद मुख्य डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही खाली कराया गया परिसर
धनबाद के मेन पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने का धमकी दी गई है.
Published : July 15, 2026 at 4:33 PM IST
धनबाद/देवघर: जिले के मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बुधवार को पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद डाकघर प्रशासन ने एहतियातन पूरे भवन को खाली करा दिया. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और परिसर को सुरक्षा के घेरे में लेकर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया.
डाकघर में विस्फोट होने की बात लिखी
जानकारी के मुताबिक, धमकी से जुड़ा ईमेल पहले रांची स्थित डाक विभाग के कार्यालय को प्राप्त हुआ था. बताया जा रहा है कि यह मेल 'मोहम्मद' नाम की आईडी से भेजा गया था. रांची कार्यालय ने तत्काल इसकी सूचना धनबाद मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर को भेजी. ईमेल में दोपहर के समय डाकघर में विस्फोट होने की बात लिखी गई थी.
ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया
सूचना मिलते ही डाकघर प्रशासन हरकत में आया और कर्मचारियों के साथ-साथ काम से पहुंचे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया. देखते ही देखते पूरे परिसर को खाली करा लिया गया. डाकघर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ समय के लिए अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई.
परिसर को कराया गया खाली
घटना की सूचना मिलते ही धनबाद पुलिस मौके पर पहुंची और मुख्य प्रवेश द्वार को सील कर पूरे परिसर की जांच शुरू कर दी. पुलिस की टीम ने हर कमरे और कोने की बारीकी से तलाशी ली. शुरुआती जांच में अब तक किसी भी प्रकार का संदिग्ध सामान या विस्फोटक नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां कोई जोखिम नहीं लेना चाहती.
पहले भी धमकी मिली थी
गौरतलब है कि इससे पहले भी धनबाद कोर्ट परिसर को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. उस समय भी सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया था, हालांकि जांच में वह धमकी फर्जी साबित हुई थी.
फिलहाल पुलिस साइबर विशेषज्ञों की मदद से ईमेल भेजने वाले की पहचान और उसके आईपी एड्रेस का पता लगाने में जुटी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
देवघर
श्रावणी मेले से ठीक पहले राज्य भर के पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गई हैं. इसी कड़ी में देवघर जिला प्रशासन ने भी पासपोर्ट कार्यालय के साथ मुख्य डाकघर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. परिसर में आने-जाने वाले हर व्यक्ति की निगरानी की जा रही है, जबकि संदिग्ध लगने वाले लोगों के बैग और सामान की गहन जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है.
'विभागीय अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त अलर्ट को जिले के सभी डाकघरों तक तत्काल पहुंचाया गया है. इसके बाद संबंधित डाकघरों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अपने-अपने कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है.'- एस.के. मिश्रा, मुख्य डाक अधीक्षक
जानकारी के अनुसार, राज्य के सभी पासपोर्ट कार्यालयों को रांची सर्किल पासपोर्ट कार्यालय से ई-मेल के माध्यम से सतर्क रहने का निर्देश मिला है. वहीं सर्किल कार्यालय को यह सूचना रीजनल पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त हुई थी. राज्य की पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी भरा ई-मेल किसने भेजा और इसके पीछे की मंशा क्या थी. मालूम हो कि पासपोर्ट कार्यालय कई जिलों में मुख्य डाकघर कार्यालय के परिसर में ही स्थित है. इसीलिए पासपोर्ट कार्यालय के साथ-साथ डाकघर कार्यालय की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है.
सुरक्षा और सुविधा के सभी इंतजाम किए गए
श्रावणी मेले में लाखों श्रद्धालुओं के देवघर पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन किसी भी सूचना को हल्के में नहीं ले रहा है. पुलिस का कहना है कि किसी भी अफवाह या धमकी से लोगों में भय का माहौल न बने, इसके लिए संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लगातार निगरानी रखी जा रही है. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं.
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