जामताड़ा सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

जामताड़ा सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. इसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है.

जामताड़ा सिविल कोर्ट के बाहर तैनात पुलिस पदाधिकारी और जवान. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 10, 2026 at 7:11 PM IST

Updated : March 10, 2026 at 7:37 PM IST

3 Min Read
जामताड़ा: ई-मेल के जरिए जामताड़ा सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. मामला सामने आते ही कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. जानकारी मिलने पर पुलिस और बीडीएस की टीम कोर्ट पहुंचकर जांच में जुट गई. पुलिस प्रशासन की ओर से सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. कोर्ट परिसर में पुलिस जवानों की तैनात कर दी गई है. आने-जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

एसपी और वरीय पुलिस पदाधिकारी पहुंचे कोर्ट

वहीं धमकी मिलने के बाद जामताड़ा एसपी सहित कई वरीय पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया. कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर एसपी ने पुलिस जवानों को कई दिशा निर्देश दिए हैं. कोर्ट आने-जाने वाले लोगों की चेकिंग कराई जा रही है. जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है.

जानकारी देते संवाददाता संजय तिवारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एसपी ने की पुष्टि

इस संबंध में दूरभाष पर जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि ई-मेल के जरिए धमकी मिलने के बाद सिविल कोर्ट में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक की अनुसंधान में कोर्ट परिसर में किसी भी तरह का आपत्तिजनक समान नहीं पाया गया है. एसपी ने बताया कि इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. टेक्निकल टीम भेजे गए ई-मेल को लेकर जांच कर रही है. एसपी ने बताया कि इस तरह कई जिलों में धमकी मिल रही है और ज्यादातर मामले फेक पाए गए हैं.

जामताड़ा सिविल कोर्ट परिसर में जांच करती बीडीएस टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)

मामले की जांच शुरू

बताया जाता है कि जामताड़ा जिला व्यवहार न्यायालय को ई-मेल के जरिए बस से उड़ाने की धमकी मिली है. इसके बाद से पुलिस प्रशासन और न्यायिक प्रशासन हरकत में आ गया है और सुरक्षा की कड़ी निगरानी की जा रही है. हालांकि किसने धमकी दी है इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.

कोर्ट की सुरक्षा से जुड़ी बिंदुओं की जानकारी लेते जामताड़ा एसपी. (फोटो-ईटीवी भारत)

बोकारो पुलिस अलर्ट

बोकारो सिविल कोर्ट को मेल के माध्यम से 14 साइनाइड बम लगाकर उड़ने की धमकी दिए जाने के बाद बोकारो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिख रही है. सोमवार को मिली धमकी और अफवाह के बाद बोकारो सिविल कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. दो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को न्यायालय के पास तैनात किया गया है. जिसमें चार फायर कर्मी शामिल हैं. व्यवहार न्यायालय के प्रवेश और निकास द्वार पर गहन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है.

इस संबंध में फायर कर्मी प्रवीण टोप्पो ने बताया कि एक दिन पहले जिले के एसपी को ईमेल के द्वारा कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी मिली थी, इसी को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों को यहां दो फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ ड्यूटी पर लगाया गया है. इस प्रकार की धमकी के बाद कोर्ट परिसर एवं आम लोगों की सुरक्षा पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है.

Last Updated : March 10, 2026 at 7:37 PM IST

संपादक की पसंद

