बरेली में पुराने पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने खंगाला परिसर
सूचना के बाद पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और तत्काल सघन तलाशी अभियान शुरू कराया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 5:55 PM IST
बरेली : प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित पुराना पासपोर्ट कार्यालय को गुरुवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. पासपोर्ट कार्यालय के आधिकारिक ईमेल पर भेजे गए धमकी भरे संदेश की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. सूचना के बाद पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और तत्काल सघन तलाशी अभियान शुरू कराया गया.
धमकी की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया. सुरक्षा टीमों ने कार्यालय की छत, सभी कमरों, रिकॉर्ड रूम, प्रवेश द्वार और आसपास के पूरे परिसर की बारीकी से जांच की. कई घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान हर संदिग्ध स्थान की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं भी कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. जांच पूरी होने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल यह धमकी केवल ईमेल के माध्यम से मिली है. सुरक्षा के मद्देनजर सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और कार्यालय परिसर को पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया गया है. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई.
बता दें, यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी पुराने पासपोर्ट कार्यालय को दो बार त्योहारी सीजन में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं. बार-बार मिल रही धमकियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां इस बार भी पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई में जुटी हैं. पुलिस ने धमकी भरा ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर जांच शुरू कर दी है.
ईमेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और धमकी भेजने वाले की पहचान होते ही उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इंस्पेक्टर प्रेम नगर थाना प्रभारी ने बताया कि जैसे ही धमकी की सूचना मिली तुरंत अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया. धमकी ईमेल से मिली है. इस मामले की जांच एसएसपी स्तर पर होगी.
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