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RTO ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, जगपुरा और छत्रपुरा में हुई एंटी सबोटाज चेकिंग

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी.

Bomb disposal squad inspecting the Jagpura RTO office
जगपुरा आरटीओ ऑफिस की जांच करता बम निरोधक दस्ता (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 2:22 PM IST

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कोटा: परिवहन विभाग के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. यह धमकी मंगलवार को कार्यालय के ईमेल पर मिली. कार्यालय में एंटी सबोटाज चेकिंग की गई. इसके पहले करीब 50 के आसपास कार्मिक और अन्य 50 लोगों को बाहर निकाला गया. हालांकि सब कुछ सामान्य रहने पर वापस कामकाज शुरू हो गया है. लेकिन 2 घंटे से ज्यादा काम बाधित रहा है. इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरह से जांच की और कुछ भी नहीं मिलने पर परिसर को सुरक्षित घोषित किया.

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि ईमेल के जरिए बम से उड़ने की धमकी मिली थी. इस ईमेल में केवल परिवहन कार्यालय को ही बम से उड़ने की बात लिखी थी. ऐसे में इस संबंध में कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को फोन किया. इसके बाद जांच दल को भेजा गया. सभी खुफिया एजेंसियों ने अपना काम शुरू किया.

आरटीओ कार्यालय में जांच करती टीम (ETV Bharat Kota)

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सूचना मिलने के बाद परिवहन विभाग के छत्रपुरा कार्यालय पर विज्ञान नगर थाना पुलिस पहुंची और कार्यालय को खाली करवाया गया. इसी तरह से जगपुरा ऑफिस में रानपुर थाना पुलिस सबसे पहले पहुंच गई और कार्यालय को खाली करवाया गया. इस दौरान कर्मचारियों में हड़कंप सा मचा रहा. दूसरी तरफ परिवहन कार्यालय में नए लाइसेंस बनवाने या रिन्यूअल के लिए ट्रायल देने पहुंचे लोगों को भी इंतजार करना पड़ा. उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया.

The team is checking every nook and corner
चप्पे–चप्पे को चेक करती टीम (ETV Bharat Kota)

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छत्रपुरा कार्यालय में भी रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन रिनुअल, नए डॉक्यूमेंट बनवाने और रूट लाइसेंस के काम से पहुंचे लोगों को इंतजार करना पड़ा. इसमें एंटी सबोटाज चेकिंग के लिए डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता भी पहुंच गया था. सुबह 10 बजे से यह लोग जांच करने लगे और करीब 12 बजे तक की जांच पूरी हुई. इसके बाद परिवहन विभाग के ही जगपुरा कार्यालय पर टीम पहुंची, जहां पर भी जांच शुरू की गई और कार्यालय को भी सुरक्षित घोषित किया गया.

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आरटीओ को बम से उड़ाने की धमकी
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REGIONAL TRANSPORT OFFICE
BOMB THREAT TO KOTA RTO

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