'पूरी बिल्डिंग उड़ा दूंगा', सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार को फोन पर धमकी

पटना: पटना सिविल कोर्ट में एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. आज 12 फरवरी, 2026 को सुबह कोर्ट के रजिस्ट्रार को फोन पर धमकी दी गई कि पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा. यह 24 घंटे के अंदर दूसरी धमकी है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं.

सुबह का कार्य थप: धमकी मिलते ही कोर्ट प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सुबह के सत्र (पहले हाफ) में सभी कार्य बंद कर दिए. कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और पुलिस, बम निरोधक दस्ता तथा डॉग स्क्वायड ने सघन तलाशी अभियान चलाया. जांच के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के बाद दोपहर से (सेकंड हाफ) अदालती कार्यवाही बहाल की गई है.

पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)

लगातार धमकियों से सुरक्षा पर सवाल: पिछले कुछ दिनों में पटना सिविल कोर्ट को कई बार (कुछ रिपोर्ट्स में तीसरी या इससे अधिक) बम धमकी मिल चुकी है, जिसमें ईमेल और फोन दोनों माध्यम शामिल हैं. यह घटनाक्रम न्याय व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. प्रशासन ने जांच तेज कर दी है और दोषियों की तलाश में जुटा है, ताकि बार-बार हो रही ऐसी धमकियों पर रोक लगाई जा सके.

ई-मेल के माध्यम से धमकी: बीते बुधवार को पटना सिविल कोर्ट और दानापुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. धमकी मिलने के बाद पटना सिविल कोर्ट दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. जानकारी के अनुसार ई-मेल के माध्यम से धमकी दी गयी थी. जिसके के तुरंत बाद बम निरोधक दस्ता परिसर की जांच करने पहुंच गया था.