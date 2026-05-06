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बीकानेर कलेक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, 16 बम बताए, कलेक्टर कार्यालय में ही थे, परिसर खाली करवाया

राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत में फर्जी ईमेल कर धमकियां देने के मामले सामने हैं, जिनकी जांच उच्च स्तर पर भी की जा रही है.

Threat to blow up collectorate
कलेक्ट्रेट में जांच करती पुलिस (Etv Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 6, 2026 at 2:25 PM IST

3 Min Read
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बीकानेर: राजस्थान में सरकारी कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिल रही हैं. हालांकि ये धमकियां जांच में झूठी निकल रही हैं, लेकिन इससे प्रशासन और आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है. बुधवार को बीकानेर जिला कलेक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं तथा कलेक्ट्री परिसर को खाली करवाकर जांच अभियान शुरू किया गया. इसी प्रकार बूंदी सहित अन्य जिलों में भी कलेक्ट्री को उड़ाने की धमकी मिली है.

धमकी मिलने के बाद पुलिस की विशेष टीम, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंचे. कलेक्ट्री परिसर के अंदर और आसपास सघन तलाशी अभियान चलाया गया. सुरक्षा के मद्देनजर आमजन की आवाजाही पर कुछ समय के लिए रोक लगाई गई और कर्मचारियों को बाहर निकाला गया. एएसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बताया कि ईमेल से धमकी मिली है और इसकी जांच की जा रही है. साइबर टीम भी मामले की पड़ताल में जुटी हुई है. फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है. घटना के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है. कलेक्ट्री परिसर में आने-जाने वाले लोगों की जांच बढ़ा दी गई है तथा पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है.

पढ़ेंः राजस्थान में बम धमकी का सिलसिला: एक साथ छह शहरों कोटा, बारां, उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और डूंगरपुर में हड़कंप, सभी धमकियां फर्जी निकलीं

16 बमों की धमकी: ईमेल में कलेक्ट्रेट परिसर में 16 बम होने की बात कही गई. जिस समय धमकी की सूचना मिली, उस समय जिला कलेक्टर निशांत जैन भी अपने कार्यालय में थे. सूचना के बाद तत्काल पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा भी मौके पर पहुंचे और पूरी पुलिस टीम मौके पर मुस्तैद नजर आई.

पहले भी आई धमकियां: बीकानेर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में इस तरह की धमकियां लगातार मिली हैं, जहां पहले पोस्ट ऑफिस और जिला कोर्ट को उड़ाने की धमकी देखने को मिली, वहीं अब बीकानेर में जिला कलेक्टर परिसर उड़ाने की धमकी मिली है. वहीं पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा का कहना है कि बम से कलेक्टर परिसर को उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिली थी. इसके बाद एटीएस को सूचना दी गई और बीकानेर में साइबर सेल इस पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर भारत में इस तरह की फर्जी ईमेल कर धमकियां देने के मामले सामने आए हैं, जिनकी जांच अब उच्च स्तर पर भी की जा रही है और स्थानीय स्तर पर उसकी जांच-पड़ताल कर रहे हैं.

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