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बिहार के तीन जिलों के कोर्ट को उड़ाने की धमकी, मची अफरा-तफरी

सोमवार को फिर से प्रदेश के तीन अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. आगे पढ़ें पूरी खबर

Bihar Civil Court
बढ़ाई गई पूर्णिया कोर्ट की सुरक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 13, 2026 at 3:00 PM IST

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पटना : बिहार के विभिन्न अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी लगातार दी जा रही है. इसी कड़ी में सोमवार को पूर्णिया, किशनगंज और हाजीपुर कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है.

पूर्णिया कोर्ट को मिली धमकी : सोमवार को अचानक पूर्णिया सिविल कोर्ट उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से मिली. जानकारी मिलते ही सिविल कोर्ट में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी कार्यालय से बाहर निकलने लगे. वहीं पुलिस के वरीय पदाधिकारी दलबल के साथ सिविल कोर्ट पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की. बम निरोधक दस्ता भी मौके पर जांच के लिए पहुंचा.

''लगातार इस तरह की घटना देखने को मिल रही है. जहां ईमेल के द्वारा सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी पूरे बिहार में मिल रही है. इससे साफ लगता है कि इस तरह के ईमेल भेजने वाले कोई स्थानीय लोग ही हैं. प्रशासन को इस बात का पता लगाना पड़ेगा. पूर्णिया में दूसरी खबर इस तरह का ईमेल आया है.''- अवधेश तिवारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष

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लोगों को निकाला गया बाहर (ETV Bharat)

वैशाली में भी दहशत : हाजीपुर कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की मिली धमकी. यह धमकी भी मेल से आई. धमकी के बाद पुलिस अलर्ट हो गई. एसपी के आदेश के बाद एसडीपीओ सुबोध कुमार दल बल के साथ कोर्ट पहुंचे. कोर्ट को खाली कराया गया. नगर थाना के साथ भारी संख्या में पुलिस बुलाई गई है.

'कोर्ट में एंट्री बंद' : सदर हाजीपुर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने कहा कि न्यायालय के ईमेल पर अज्ञात ईमेल के माध्यम से कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. एहतियात के तौर पर कोर्ट में एंट्री बंद कर दी गई है और किसी को भी कोर्ट में प्रवेश की अनुमति नहीं है. वहीं पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है.

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हाजीपुर कोर्ट परिसर में सुरक्षा चुस्त-दुरुस्त (ETV Bharat)

''कोर्ट के अंदर से अधिवक्ताओं के साथ-साथ आम लोगों और दुकानदारों को भी कोर्ट परिसर से बाहर किया जा रहा है, ताकि अच्छे से बम निरोधक दस्ता द्वारा जांच की जा सके. कोर्ट परिसर के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र की भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. आस-पास स्थित सभी सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ाने और सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.''- सुबोध कुमार, एसडीपीओ सदर, हाजीपुर

किशनगंज कोर्ट : सीमांचल के किशनगंज सिवाल कोर्ट को भी ईमेल बम से उड़ाने की धमकी ईमेल से दी गई. सुरक्षा के दृष्टिकोण से तत्काल कोर्ट परिसर को खाली कराया गया. पुलिस और बम स्क्वायड की टीम न्यायालय पहुंची, जहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

लगातार मिल रही धमकी : अगर गौर से देखा जाए तो बिहार में पिछले कुछ महीनों से लगातार ईमेल पर धमकी मिल रही है. दो दिन पहले ही बिहार विधानसभा को उड़ाने की धमकी दी गई थी. लगातार मिल रही धमकियों से कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं.

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