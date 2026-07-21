मुख्यमंत्री आवास, CMO, डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को उड़ाने की धमकी, ईमेल से हड़कंप
पटना में मुख्यमंत्री आवास-सीएमओ और गया में डाकघर-पासपोर्ट कार्यालय को उड़ाने की धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 21, 2026 at 2:56 PM IST
पटना/गया: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कथित तौर पर ईमेल के जरिये धमकी देने का मामला सामने आया है. जिसमें सीएम आवास और सीएमओ को उड़ाने की धमकी दी गई है. उधर, गया में भी प्रधान डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली है. ईमेल मिलने के बाद पटना और गया में पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है.
मुख्यमंत्री आवास-सीएमओ को उड़ाने की धमकी: 21 जुलाई की सुबह मुख्यमंत्री के नाम जो ईमेल आया है, उसमें संजय वर्मा नाम के एक शख्स को लेकर गंभार आरोप लगाते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है. धमकी देने वाले ने खुद को खालिस्तान समर्थक बताया है. उसने सीएम का नाम लेते हुए दावा किया कि संजय वर्मा बिहार में छिपे हैं, इसने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई थी.
सोमवार को भी दानापुर अनुमंडल स्थित पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. हालांकि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी. सचिवालय एसडीपीओ डॉ. अन्नू ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है.
"सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी. बम निरोधक दस्ता, पुलिस टीम और स्निफर डॉग्स की मदद से सभी स्थानों की गहन जांच की जा रही है. गंभीरता से पड़ताल की जा रही है."- डॉ. अन्नू, सचिवालय एसडीपीओ
डाकघर-पासपोर्ट कार्यालय को उड़ाने की धमकी: उधर, गया में प्रधान डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को उड़ाने की धमकी मिली है. ईमेल में आरडीएक्स से इन कार्यालयों को उड़ाने की धमकी दी गई है. यह धमकी कई स्थानों के डाकघर को दी गई है. गया डाकघर के वरीय डाकपाल प्रणव कुमार झा ने बताया कि यह ईमेल सर्किल लेबल पटना से आया है, जिसमें धमकी की बात कही गई है.
वरीय डाकपाल ने बताया कि साउथ की एक अभिनेत्री ने कुछ कमेंट किया था, जिसे लेकर एक व्यक्ति के द्वारा इसकी धमकी दिए जाने की बात मेल में लिखी गई है. प्रणव कुमार झा ने बताया कि इसकी जानकारी पुलिस के अधिकारियों को दी गई है.
क्या है ईमेल में?: ईमेल में लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद पर साउथ की अभिनेत्री निवेदा पेशुराज ने टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ रिजिनल पासपोर्ट डाकघर ऑफिस को आरडीएक्स से उड़ा दिया जाएगा. फिलहाल इस तरह की धमकी के बाद गया डाकघर व पासपोर्ट कार्यालय में अलर्ट है और पुलिस छानबीन कर रही है.
"इस तरह की मामले की जानकारी मिली है. पुलिस लाइन से बम निरोधक दस्ते की टीम को जांच के लिए मौके पर भेजा जा रहा है. पुलिस गंभीरता के साथ इस मामले में छानबीन कर रही है."- अभिनव, सिटी एसपी, गया
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