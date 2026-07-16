ETV Bharat / state

बारां कलेक्ट्रेट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन में मचा हड़कंप

साइबर विशेषज्ञों द्वारा ईमेल की तकनीकी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमकी किसने और कहां से भेजी है.

बारां कलेक्ट्रेट को फिर बम से उड़ाने की धमकी
बारां कलेक्ट्रेट को फिर बम से उड़ाने की धमकी (फोटो ईटीवी भारत बारां)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बारां : जिला कलेक्टर कार्यालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया. धमकी भरा ईमेल प्राप्त होते ही प्रशासन ने एहतियातन पूरे कलेक्ट्रेट भवन को तत्काल खाली करा दिया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवारी ने बताया कि सूचना मिलते ही कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा दिया गया है. डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया गया है. पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है. पुलिस और इंटेलीजेंस के सभी जवान मौके पर लगाए गए हैं. फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर है, पूरे कलेक्ट्रेट परिसर के सेनिटाइजेशन के बाद इसे आमजन के लिए खोल दिया जाएगा.

इसे भी पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, जयपुर और जोधपुर में चप्पे-चप्पे की तलाशी

प्रशासन में मचा हड़कंप (वीडियो ईटीवी भारत बारां)

सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं. मौके पर बम निरोधक दस्ता (बम डिस्पोजल स्क्वायड) और डॉग स्क्वायड की टीम भी पहुंची. टीमों ने कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के क्षेत्र की गहन तलाशी शुरू की. सुरक्षा की दृष्टि से आम लोगों की आवाजाही पर भी अस्थायी रूप से रोक लगाई गई.

बारां जिला कलेक्टर कार्यालय को इससे पहले भी तीन बार इसी प्रकार की धमकियां मिल चुकी हैं. हर बार व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई. लगातार मिल रही धमकियों ने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है. पुलिस धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है. साइबर विशेषज्ञों की मदद से ईमेल की तकनीकी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमकी किसने और कहां से भेजी है. फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच में जुटी हैं.

इसे भी पढ़ें:RTO ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, जगपुरा और छत्रपुरा में हुई एंटी सबोटाज चेकिंग

TAGGED:

बारां कलेक्ट्रेट
बम से उड़ाने की धमकी
BARAN COLLECTORATE BLAST THREAT
SECURITY AGENCIES ON ALERT MODE
BOMB BLAST THREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.