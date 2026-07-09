ETV Bharat / state

अजमेर में आरटीओ को बम से उड़ने की धमकी, साइनाइड गैस से भरे 7 RDX बम से उड़ाने की वार्निंग

आरटीओ कार्यालय की जांच करती सुरक्षा टीम ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: प्रादेशिक परिवहन विभाग कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. विभाग के मेल आईडी पर अज्ञात व्यक्ति की ओर से धमकी भेजी गई थी. विभाग के अधिकारियों ने मेल को फॉरवर्ड कर एसपी कार्यालय को शिकायत दी है. धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति ने सुबह 5 बजे तड़के मेल भेजा था. कार्यालय में दोपहर 2 बजे मेल पढ़ा गया. मेल की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. अज्ञात व्यक्ति की ओर से घूघरा में जयपुर रोड स्थित प्रादेशिक परिवहन विभाग के कार्यालय को जहरीली गैस साइनाइड मिले 7 आरडीएस बम लगाए जाने की धमकी दी गई. यह धमकी कार्यालय के मेल आईडी पर सुबह 5 बजे अज्ञात व्यक्ति ने दी. दोपहर 2 बजे मेल आईडी को खोलकर मेल पढ़ गया. इस दौरान मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों के होश उड़ गए. उन्होंने तत्काल धमकी वाले ईमेल को फॉरवर्ड करने के साथ-साथ एसपी कार्यालय को शिकायत भी भेजी. एसपी कार्यालय को ईमेल मिलने के बाद तुरंत सिविल लाइन थाना पुलिस, सिविल डिफेंस और बम निरोधक दस्त मौके पर पहुंचा. जहां विभाग के कार्यालय में स्थित सभी कमरों और परिसर की बारीकी से जांच की गई. कार्यालय में तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है. पढ़ें: राजस्थान में धमकियों का दौर जारी: बीकानेर कलेक्ट्रेट और अलवर, चूरू पासपोर्ट केंद्र को बम से उड़ाने की ईमेल धमकी