छत्तीसगढ़ के न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी, कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी,बम स्क्वॉड दस्ता तैनात

छत्तीसगढ़ के न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी.जिसके बाद प्रदेश के बड़े कोर्ट परिसरों की जांच के साथ सुरक्षा बढ़ाई गई है.

Threat to blew up Chhattisgarh district courts
छत्तीसगढ़ के न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 8, 2026 at 2:36 PM IST

दुर्ग/धमतरी/राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ के जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी.ईमेल भेजने वाले ने 8 जनवरी के दिन छत्तीसगढ़ के कोर्ट परिसरों को उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से दी थी.जिसके बाद पूरे प्रदेश के जिला अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. जिला अदालतों में आने जाने वाले पक्षकारों के साथ वाहनों की भी सघन जांच की जा रही है.

दुर्ग जिला अदालत में चेकिंग

दुर्ग जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इस धमकी के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बम से उड़ाने की धमकी के बाद कोर्ट परिसर में सीआरपीएफ और पुलिस जवानों का सख्त पहरा है. कोर्ट परिसर के हर कोने की गहनता से जांच की जा रही है.साथ ही कोर्ट में आने वाले लोगों की भी जांच करने के बाद ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है. बताया जा रहा है कि तमिलनाडू से मेल के जरिए धमकी दी गई थी.

छत्तीसगढ़ के न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी

अधिवक्ता रविशंकर सिंह ने बताया कि जिला अधिवक्ता संघ को सूत्रों के हवाले से जानकारी हुई कि तमिलनाडू के एक संघठन ने ईमेल के माध्यम से भय बनाने का प्रयास किया है. जिसमें दुर्ग,रायपुर,बिलासपुर के न्यायलयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है.उनका कोई मामला है तमिलनाडू से जुड़ा हुआ है जिसमें उनको सजा हुई है.इसी सजा से ईमेल भेजने वाले आहत है.इसलिए उन्होंने दुर्ग रायपुर बिलासपुर समेत जितने भी बड़े न्यायालय हैं छत्तीसगढ़ में उनको उड़ाने की धमकी दी है.

छत्तीसगढ़ के न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूचना मिलने के बाद पुलिस का एक्शन

अधिवक्ता रविशंकर सिंह के मुताबिक इस सूचना के बाद पुलिस तत्काल हरकत में आई.पुलिस अधीक्षक ने तत्काल न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई साथ ही साथ कोर्ट परिसर की गहन जांच की गई.लेकिन अब तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया.जिसे देखने के बाद ये लग रहा है कि ये भ्रामक जानकारी थी,भय फैलाने के लिए ही झूठा मेल भेजा गया था.

कोर्ट परिसर का माहौल आज बदला हुआ है. क्योंकि वकीलों को तो दिक्कत नहीं है,लेकिन जो लोग पक्षकार हैं और अपने काम के लिए न्यायालय आ रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है.सभी लोगों की जांच की जा रही है.हमारा ये मानना है कि कोर्ट परिसर में ऐसी जांच हर महीने होनी चाहिए,ताकि जो भी अनाधिकृत लोग कोर्ट परिसर में आते हैं उनके आने जाने पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बनी रहेगी- रवि शंकर सिंह,सचिव जिला अधिवक्ता संघ

8 जनवरी को कोर्ट उड़ाने की धमकी

रविशंकर सिंह ने बताया कि ईमेल के माध्यम से 8 जनवरी के दिन ही कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की बात लिखी गई थी.जिसकी सूचना हम लोगों को सुबह 10 बजे मिली.लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है. आज के ही दिन ऐसा करने की बात लिखी थी इसलिए चेकिंग आज के दिन ही चलाई जा रही है.

राजनांदगांव और धमतरी में भी हुई चेकिंग

छत्तीसगढ़ की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी को लेकर प्रदेश के दूसरे जिला अदालतों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. राजनांदगांव और धमतरी जिला अदालतों में भी धमकी का असर देखने को मिला. धमतरी न्यायालय में पुलिस बल तैनात किया गया.इसके साथ ही डॉग स्क्वॉड ने कोर्ट परिसर में आने जाने वाले वाहनों के साथ पक्षकारों की भी कड़ाई से चेकिंग की.बम स्क्वॉड दस्ता भी कोर्ट परिसर में मौजूद है और संदिग्ध जगहों की जांच कर रहा है.

संपादक की पसंद

