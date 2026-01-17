ETV Bharat / state

अमेठी में बीजेपी विधायक सुरेश पासी को धमकी; दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

जगदीशपुर थाना प्रभारी धीरेंद्र यादव ने बताया कि दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

अमेठी: अमेठी में बीजेपी विधायक सुरेश पासी को वीडीयो के माध्यम से धमकी देने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी. जगदीशपुर थाना प्रभारी धीरेंद्र यादव ने बताया कि इस मामले में दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

दोनों सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज: जगदीशपुर थाना प्रभारी धीरेंद्र यादव ने कहा कि शुक्रवार शाम को अमेठी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था. इस वीडियो में आलम हुसैन जगदीशपुर विधायक सुरेश पासी को धमकी देते और उनको अपशब्द कहते दिखाई दे रहा था. पुलिस ने दोनों सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मामले की जांच की जा रही है.

विधायक ने कहा था- मैं मुसलमानों के यहां नहीं जाता: थाना प्रभारी धीरेंद्र यादव ने बताया कि जगदीशपुर निवासी दिनेश पासी पुत्र रामनाथ की तहरीर पर आलम हुसैन और राजू (पुत्र अशफाक, मोहम्मदपुर, थाना जगदीशपुर) के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. जगदीशपुर से विधायक और पूर्व मंत्री सुरेश पासी का यह बयान हाल ही में सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आया था. इस बयान में उन्होंने कहा था कि वे मुसलमानों के यहां नहीं जाते हैं. न ही उनके सुख-दुख में शामिल होते हैं.

दो सगे भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ: थाना प्रभारी धीरेंद्र यादव ने कहा कि जगदीशपुर से बीजेपी विधायक सुरेश पासी को धमकी देने और उनके खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने के मामले में पुलिस ने दो सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

