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दूसरा धर्म मानने पर सामाजिक बहिष्कार की धमकी, प्रशासन से लगाई पीड़ितों ने गुहार

कांकेर में दूसरा धर्म मानने वाले परिवार के लोगों को खेती समेत दूसरे कार्यों को करने से रोकने का मामला सामने आया है.

THREAT OF SOCIAL BOYCOTT
धर्म बदल चुके परिवार को सामाजिक बहिष्कार की धमकी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 2, 2026 at 5:02 PM IST

5 Min Read
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कांकेर : बस्तर संभाग के कांकेर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने धार्मिक स्वतंत्रता, आजीविका और संवैधानिक अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. तीन परिवारों के दर्जनों लोगों ने जिला प्रशासन, पुलिस और राजस्व अधिकारियों को आवेदन सौंपकर आरोप लगाया है कि केवल एक विशेष धर्म को मानने के कारण उन्हें सामाजिक बहिष्कार, रोजगार से वंचित करने और खेती-किसानी रोकने की धमकियां दी जा रही हैं.

धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप

पीड़ित परिवार ने दावा किया है कि वे वर्षों से अपने गांव में शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों का विरोध झेल रहे हैं. परिवार का आरोप है कि उन पर अपने धार्मिक विश्वास और प्रार्थना गतिविधियों को छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है. इतना ही नहीं यदि उन्होंने अपनी धार्मिक आस्था नहीं बदली तो उन्हें खेती करने, खेत जोतने और बीज बोने तक से रोकने की चेतावनी दी गई है.

Threat of social boycott
प्रशासन से लगाई पीड़ितों ने गुहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



मनरेगा के कार्यों से किया जा रहा वंचित

पीड़ित ग्रामीण कमलेश मंडावी ने कहा कि वो ग्राम अमोड़ी का निवासी है. अंतागढ़, कोयलीबेड़ा, दुर्गुकोंदल, भानुप्रतापपुर सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इसी समुदाय के लोगों को कथित रूप से मनरेगा कार्यों और वनोपज संग्रहण जैसी गतिविधियों से दूर रखा गया है. इससे कई परिवारों के सामने आर्थिक संकट गहराने की आशंका पैदा हो गई है.

धर्म बदल चुके परिवार को सामाजिक बहिष्कार की धमकी (Etv Bharat)

सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि मामला ऐसे समय सामने आया है जब मानसून की दस्तक निकट है और किसान खेती की तैयारी में जुटे हुए हैं. यदि उन्हें कृषि कार्यों से रोका गया तो उनके परिवारों के सामने खाद्यान्न संकट और आजीविका का गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है. खेती ही उनकी आय और जीवनयापन का प्रमुख साधन है. खेती के लिए उन्होंने सहकारी बैंक से लोन निकाला है जिसे खेती करके ही चुकाया जाएगा- कमलेश मंडावी, ग्रामीण

दैनिक कार्यों में भी लगी पाबंदी

पीड़ित ग्रामीण मोतीलाल ने कहा कि गांव में हमेशा लोगों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहना होता था. हम सभी अपने तरीके से नियमों का पालन कर रहे है. लेकिन कुछ लोग हमें अलग साबित करने में तुले हुए हैं और ईसाई बोलकर चिढ़ाया जा रहा है. हम ईसाई नहीं है केवल प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं. संबधित लोगों ने पत्ता तोड़ाई से वंचित रखा और स्कूलों में बच्चों को छात्रवृत्ति भी नहीं मिली.

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परिवार को सामाजिक बहिष्कार की धमकी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पीने के पानी की व्यवस्था को छीना जा रहा है. पाइपलाइन को कोटटीबेडा, भैंसगांव इलाक़े में तोड़ दिया जा रहा है. हम ग्रामीणों के साथ रहना चाहते हैं. समाज मे मिलकर शांति से रहना चाहते हैं. और अपनी आस्था से जीना चाहते हैं. लेकिन कुछ लोग लगातार परेशान कर रहे हैं. ऐसे लोगों पर प्रशासन शख्त कार्रवाई करें- मोतीलाल, पीड़ित

पीड़ित महिला ज्योति दर्रो ने कहा कि पूरे अंतागढ़, कोयलीबेड़ा और भानुप्रतापपुर इलाके में तेंदूपत्ता लोगों के द्वारा मिलकर तोड़ा गया था. लेकिन फड़ में उसे भी नहीं लिया गया. और ना ही लोगों अब तोड़ने दिया जा रहा है.

अब खेती किसानी के कार्यों में भी अड़चन डालने की फिराक में बैठे हैं. प्रशासन से मांग है कि ग्रामीण उन्हें उनके अधिकारों से न रोके. और सब ग्रामीण मिलकर इलाके में शांति से रहें- ज्योति दर्रो, पीड़ित

प्रशासन ने जांच करवाने की कही बात


कांकेर SDM अरुण कुमार वर्मा ने कहा कि अंतागढ़, कोयलीबेड़ा और भानुप्रतापपुर इलाके के कई ग्रामीणों ने आकर शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें खेती, तेंदुपत्ता तोड़ाई और अन्य कार्यों को करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है. जिस पर संबंधित SDM को जानकारी दे दी गई है. जो आगे आवश्यक कार्यवाही करेंगे. वहीं यह सभी ग्रामीण विशेष धर्म पर आस्था रखते हैं, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति निर्मित होने की बात कही जा रही है. जो जांच का विषय है जांच करके आगे आवश्यक कार्यवाही की जाएगी.

इधर गांव में भय और असुरक्षा के माहौल में ग्रामीणों को जीवन बिताना पड़ रहा है. उनका कहना है कि धार्मिक आस्था के कारण किसी भी नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता. यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब बस्तर में आदिवासी समाज, परंपरा और धर्मांतरण को लेकर बहस पहले से ही संवेदनशील बनी हुई है. ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह एक ओर कानून-व्यवस्था बनाए रखे और दूसरी ओर प्रत्येक नागरिक के धार्मिक एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे.

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